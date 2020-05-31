Відома українська телеведуча Алла Мазур розповіла про повернення на роботу після успішної боротьби з онкологією

Журналістка опублікувала нові фотографії зі свого офісу в Instagram, повідомляє Politeka.net. Мазур тільки недавно повернулася до ефірів на телеканалі «1+1» після боротьби з онкологічним захворюванням, яка завершилася успіхом. Журналістка вирішила показати, як виглядає її звичайний робоче ранок.

Так, Мазур сфотографувалася в дзеркалі ліфта в офісі її телеканалу. На дзеркалі можна побачити стікери з різними відомими людьми, які закликають співробітників носити маски. Варто відзначити, що сама Мазур цим радам наслідує справно.

«Приїжджаєш в ефірний день в офіс - а тут тебе зірки застерігають на кожному кроці. Ну і як зреагувати на таке? Вдалої і безпечної неділі бажаю всім!», - написала ведуча.

Українці тут же почали обговорювати фотографії.

«Чекаємо вас», «Класна ідея. Вдалої неділі і вам, чекаємо», «Будемо раді зустрічі! Здоров'я вам!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Мазур розповіла про успіхи в боротьбі з раком і повернення на роботу. Журналістка повідомила, що зараз відновлює сили після операції і вже планує повертатися в студію.

«Основна частина лікування позаду, прогнози хороші. До медиків звернулася вчасно - показала операція. Сили відновлюються. І можу нарешті повернутися до улюбленої справи) В команду ТСН-тижня: з якої не втрачали зв'язку ні на день. І в студію: де весь цей час були на інформаційній передовий мої улюблені колеги», - написала Мазур.

Нагадаємо, Алла Мазур виграла бій з онкологією і поділилася досвідом.

Як повідомляла Politeka, хвора на рак Алла Мазур терміново звернулася до українців: "Хочу попросити вас про...".

Також Politeka писала, що хвора на рак Алла Мазур видала українцям відвертий секрет.