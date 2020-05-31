Известная украинская телеведущая Алла Мазур рассказала о возвращении на работу после успешной борьбы с онкологией

Журналистка опубликовала новые фотографии из своего офиса в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Мазур только недавно вернулась к эфирам на телеканале «1+1» после борьбы с онкологическим заболеванием, которая завершилась успехом. Журналистка решила показать, как выглядит ее обычное рабочее утро.

Так, Мазур сфотографировалась в зеркале лифта в здании ее телеканала. На зеркале можно увидеть стикеры с разными известными людьми, призывающими сотрудников носить маски. Стоит отметить, что сама Мазур этим советам следует исправно.

«Приезжаешь в эфирный день в офис - а здесь тебя звезды предостерегают на каждом шагу. Ну и как среагировать на такое? Удачного и безопасного воскресенья желаю всем!», - написала ведущая.

Украинцы тут же принялись обсуждать фотографии.

«Ждем вас», «Классная идея. Удачного воскресенья и вам, ждем», «Будем рады встрече! Здоровья вам!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Мазур рассказала об успехах в борьбе с раком и возвращении на работу. Журналистка сообщила, что сейчас восстанавливает силы после операции и уже планирует возвращаться в студию.

«Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя - показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу) В команду ТСН недели: с которой не теряли связи ни на день. И в студию: где все это время были на информационной передовой мои любимые коллеги», - написала Мазур.

Напомним, Алла Мазур выиграла бой с онкологией и поделилась опытом.

Как сообщала Politeka, больная раком Алла Мазур срочно обратилась к украинцам: "Хочу попросить вас о...".

Также Politeka писала, что больная раком Алла Мазур выдала украинцам откровенный секрет.