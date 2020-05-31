29-річна російська актриса, блогер, ведуча програми "Орел і решка" Настя Івлєєва збентежила постільним кадром з чоловіком, співаком Елджеєм

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому лежить поруч з чоловіком на ліжку. Все б нічого, якби не одна цікава деталь: одне око Івлєєвої дивиться в камеру, а інше "косить" у бік Елджея, який "втикнув" в телефон. Настя, таким чином, хоче підглянути, що ж там робить коханий.

"у відносинах, головна довіра, дівчата! 😂😂😂😂😂😂😂. #відносини #любов (фотку скосплеїла)", - підписала смішне фото Івлєєва.

Користувачі кинулися обговорювати пост, розділивши з Настею її грайливий настрій. За кілька годин більше 750 000 чоловік оцінили жарт "сердечками".

"Як??"

"Кім в шоці🙌"

"Ору 😂"

"Які зайки😍🐻"

"ой Настька, і сміх і гріх😁"

"😂Треба інше око косити, щоб йому через носа не видно було"

"🤣 Настюшка під прикриттям 👀🤭"

"Як навчитися так робити 😂"

"Це ваше найкраще сімейне, я так вважаю!😂❤️"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва не дуже схвально висловилася про російських хлопців, порівнявши їх з іноземцями. На думку Насті, вони програють красеням, наприклад, з Італії.

Про це блогерша заявила в студії у журналіста Юрія Дудя.

"Наші на сімку тягнуть, - поділилася Івлєєва. - Тут навіть справа не в красі, а в менталітеті наших хлопців. Наприклад, італійці та іспанці, вони надушені, у них випрасувана сорочка. І вони до тебе не підкочують, думаючи, ось я тут, я звернув на тебе увагу, самка, погнали. Вони реально стараються".

Нагадаємо, що Настя Ивлеева показала, якою була сірою мишкою до кар'єри провідної, фото вражають: «людина».

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