Літо зустріне українців аномально холодною погодою

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко, її слова передає Politeka.net.

Згідно з прогнозом, 1-2 червня в Україні буде прохолодним і дощовим днем. У західних та північних регіонах буде особливо холодно, очікується температура від +9 до +13 градусів. У центрі має бути трохи тепліше: від +12 до +18 градусів. Тепла погода завітає лише в південні та східні області України - тут прогнозується від +17 до +22 градусів.

Жителям Києва краще готуватися в затяжним дощам, хмарної і прохолодній погоді. За даними синоптика, стовпчики термометрів в столиці коливатиметься від +12 до +14 градусів.

Наталка Діденко зазначила, що найближчі два дні українцям доведеться одягатися не по сезону - в теплі куртки, черевики та чоботи. Крім того, без парасольки 1 і 2 червня на вулицю краще не виходити.

Синоптик прогнозує, що потепління прийде в Україну не раніше 3 червня, а позначку в +20 градусів можна буде спостерігати на термометрах тільки з 6-9 числа.

Раніше стало відомо, що скоро Україну накриє потужна магнітна буря. Співробітники лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН заявили, що метеочутливі люди відчують наслідки сонячних сплесків 8 та 9 червня. Найпоширеніші симптоми: висока стомлюваність, проблеми зі сном і кошмари.

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