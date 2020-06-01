Не всі українські красуні поспішають зв'язувати себе узами шлюбу

Зірки можуть зустрічатися роками, народжувати дітей, але при цьому не виходити заміж, передає Politeka.net. Давайте познайомимося з вітчизняними знаменитостями, які не поспішають вступати в шлюб.

Українська співачка Світлана Лобода - мати двох чудових дівчаток - Єви і Тільди. Артистка особливо не розкриває інформації про своє особисте життя, однак, що відомо напевно - відома красуня жодного разу не була заміжня.

Колишня солістка групи "Nikita", зірка "Playboy" Даша Астаф'єва лише розповідає про свої довгі відносини з бізнесменом Артемом Кімом. Однак знаменитість поки не може вийти заміж, адже її молодий чоловік перебуває під домашнім арештом і у нього немає паспорта.

Відома блондинка Міша Романова з "ВІА Гри" зустрічалася з чоловіком, ім'я якого приховує. Дівчина народила від залицяльника сина, але так і не вийшла заміж.

Солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха також не була заміжня. Красуня поки не може знайти того самого. Зірка заявила, що зараз відносин у неї немає, а останні - були досить проблематичними, адже артистка хотіла створити сім'ю, на відміну від кавалера.

Ще одна українська співачка Злата Огневич не виходила заміж, а в одному з інтерв'ю заявила, що через проблеми з чоловіками готова до екстракорпорального запліднення, коли прийде час.

Нагадаємо, Світлана Лобода вирішила опублікувати на своїй сторінці в Instagram зворушливі кадри, взяті з особистого архіву, а після представлені під час презентації кліпу "Мій".

Артистка з'явилася в різних образах: в ролі майбутньої мами, виношуючи Тільду, а також з дочками, і навіть під час своїх концертів.

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