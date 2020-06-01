Не все украинские красотки спешат связать себя узами брака

Звезды могут встречаться годами, рожать детей, но при этом не выходить замуж, передает Politeka.net. Давайте познакомимся с отечественными знаменитостями, которые не спешат вступать в брак.

Украинская певица Светлана Лобода - мать двоих прекрасных девочек - Евы и Тильды. Артистка особо не раскрывает информации о своей личной жизни, однако, что известно наверняка - известная красотка ни разу не была замужем.

Бывшая солистка группы "Nikita", звезда "Playboy" Даша Астафьева лишь рассказывает о своих долгих отношениях с бизнесменом Артемом Кимом. Однако знаменитость пока не может выйти замуж, ведь ее молодой человек находится под домашним арестом и у него нет паспорта.

Известная блондинка Миша Романова из "ВИА Гры" встречалась с мужчиной, имя которого скрывает. Девушка родила от ухажера сына, но так и не вышла замуж.

Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха также не была замужем. Красотка пока не может найти того самого. Звезда заявила, что сейчас отношений у нее нет, а последние - были довольно проблематичными, ведь артистка хотела создать семью, в отличие от кавалера.

Еще одна украинская красотка Злата Огневич не выходила замуж, а в одном из интервью даже заявила, что из-за проблем с мужчинами готова к экстракорпоральному оплодотворению, когда придет время.

Напомним, Светлана Лобода решила опубликовать на своей странице в Инстаграм трогательные кадры, взятые из личного архива, а после представленные во время презентации ее клипа "Мой".

Артистка предстала в самых разных образах: в роли будущей мамы, вынашивая Тильду, а также с дочерьми, и даже во время своих концертов.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

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