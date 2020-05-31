Відома російська співачка, телеведуча і блогерша Ольга Бузова показала знімки, на яких носила блонд
Таким чином ведуча скандального шоу «Дім-2» вирішила відзначити Всесвітній день блондинок, який святкують світловолосі дівчата 31 травня, повідомляє Politeka.net.
Спеціально для своїх шанувальників Бузова зібрала і розмістила на сторінці в Instagram фотознимки, де відображена в цьому кольорі.
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А також вона зізналася, що незважаючи на те, що зараз носить інший відтінок, в душі завжди залишається блондинокою.
«Сьогодні Всесвітній день блондинок 👱🏻♀️🧝🏻♀️ І не дивлячись на те, що мій колір зараз інший, в душі я назавжди блондинка 🧝🏻♀️ Величезний період мого життя пов'язаний саме з цим кольором 🥰 Блондинчики мої, зі святом улюблені 💋 А може бути я ще повернуся до своїх білосніжним локонам .... Сумуєте по мені такий? ☺️🙃😌 «, - написала Бузова.
Фолловери не впізналися Бузову зазначивши, що в молодості Ольга була схожа на Брітні Спірс.
"Російська Брітні Спірс", - написали в коментарях.
Раніше ми повідомляли, Бузова з рушником на голові показала себе без косметики. Дівчина позувала у ванній, протираючи дзеркало. Через секунду кадр змінюється, і Ольга вже в звичному "инстаграмном" вигляді - у червоному платті з "бойової розфарбуванням" на обличчі.
"Очікування - реальність 😂😂😂❤️ А ви б хотіли мати таке дзеркало? 😍", - поцікавилася Ольга у передплатників.
"Як тобі йде червоний колір ❤️❤️❤️", "Чому Бузова носить окуляри????", "Після цього челенджа у Всіх дзеркала чисті 🤣", "Ти така крута❤️❤️❤️", "Круто вийшло 😍", "Ти найкраща!", "Страшна без мейк десь на 45 років", - коментували в соцмережі.
Нагадаємо, Бузова в непристойній позі посвітила грудьми у розстебнутому топі
Також Politeka повідомляла, що скандальна Бузова спустила блузу і показав, чим полонила молодого коханця