Відома російська співачка, телеведуча і блогерша Ольга Бузова показала знімки, на яких носила блонд

Таким чином ведуча скандального шоу «Дім-2» вирішила відзначити Всесвітній день блондинок, який святкують світловолосі дівчата 31 травня, повідомляє Politeka.net.

Спеціально для своїх шанувальників Бузова зібрала і розмістила на сторінці в Instagram фотознимки, де відображена в цьому кольорі.

А також вона зізналася, що незважаючи на те, що зараз носить інший відтінок, в душі завжди залишається блондинокою.

«Сьогодні Всесвітній день блондинок 👱🏻‍♀️🧝🏻‍♀️ І не дивлячись на те, що мій колір зараз інший, в душі я назавжди блондинка 🧝🏻‍♀️ Величезний період мого життя пов'язаний саме з цим кольором 🥰 Блондинчики мої, зі святом улюблені 💋 А може бути я ще повернуся до своїх білосніжним локонам .... Сумуєте по мені такий? ☺️🙃😌 «, - написала Бузова.

Фолловери не впізналися Бузову зазначивши, що в молодості Ольга була схожа на Брітні Спірс.

"Російська Брітні Спірс", - написали в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Бузова з рушником на голові показала себе без косметики. Дівчина позувала у ванній, протираючи дзеркало. Через секунду кадр змінюється, і Ольга вже в звичному "инстаграмном" вигляді - у червоному платті з "бойової розфарбуванням" на обличчі.

"Очікування - реальність 😂😂😂❤️ А ви б хотіли мати таке дзеркало? 😍", - поцікавилася Ольга у передплатників.

"Як тобі йде червоний колір ❤️❤️❤️", "Чому Бузова носить окуляри????", "Після цього челенджа у Всіх дзеркала чисті 🤣", "Ти така крута❤️❤️❤️", "Круто вийшло 😍", "Ти найкраща!", "Страшна без мейк десь на 45 років", - коментували в соцмережі.

Нагадаємо, Бузова в непристойній позі посвітила грудьми у розстебнутому топі

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