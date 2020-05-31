Жителі України вже отримують субсидії набагато менше, ніж у березні

Про це портал "Хвиля" пише за даними Мінсоцполітики, передає Politeka.net.

Згідно зі статистикою, в квітні 2020 року середня субсидія на оплату комуналки для українських сімей становила 612,1 гривень. Це на 39% менше, ніж місяцем раніше - в березні громадяни в середньому отримували рівно одну тисячу гривень. Найбільшу субсидію виплатили в Києві - 950,3 гривень.

за такими виплатами звернулися 42,62 тисячі українських сімей, 19,19 тисячі вдалося їх оформити. У Мінсоцполітики повідомили, що за минулий квітень виплатили 1,6 мільярда гривень в якості субсидій на оплату комунальних послуг. Всього в Україні такі виплати отримали майже 3 384 тисячі домогосподарств.

За минулий місяць субсидианты отримали в загальній сумі 1,450 мільярда гривень готівкою, ще 150,5 мільйона гривень уряд виплатив за безготівковим розрахунком.

Раніше Державна служба статистики відзвітувала, що борги українців за комунальні платежі зростають в геометричній прогресії. Так у квітні заборгованість по ЖКГ в країні зросла на 2,2 млрд грн. У службі зазначають, що така ситуація склалася не стільки із-за небажання громадян сплачувати, скільки із-за браку грошей на тлі пандемії.

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