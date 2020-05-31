Жители Украины уже получают субсидии намного меньше, чем в марте

Об этом портал "Хвиля" пишет под данным из Минсоцполитики, передает Politeka.net.

Согласно статистике, в апреле 2020 года средняя субсидия на оплату коммуналки для украинских семей составила 612,1 гривен. Это на 39% меньше, чем месяцем ранее - в марте граждане в среднем получали ровно одну тысячу гривен. Самую большую субсидию выплатили в Киеве - 950,3 гривен.

Всего за такими выплатами обратились 42,62 тысячи украинских семей, 19,19 тысячи удалось их оформить. В Минсоцполитики сообщили, что за прошлый апрель выплатили 1,6 миллиарда гривен в качестве субсидий на оплату коммунальных услуг. Всего в Украине такие выплаты получили почти 3 384 тысячи домохозяйств.

За прошедший месяц субсидианты получили в общей сумме 1,450 миллиарда гривен наличными, еще 150,5 миллиона гривен правительство выплатило по безналичному расчету.

Ранее Государственная служба статистики отчиталась, что долги украинцев по коммунальным платежам растут в геометрической прогрессии. Так в апреле задолженность по ЖКХ в стране выросла на 2,2 млрд грн. В службе отмечают, что такая ситуация сложилась не столько из-за нежелания граждан платить, сколько из-за нехватки денег на фоне пандемии.

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