Спливли нові скандальні подробиці з бурхливої молодості співачки Ані Лорак та її коханого Юрія Фальоси

Як відомо, дуже довгий час Фалеса складався з Кароліною (справжнє ім'я Ані Лорак) у цивільному шлюбі, поки був її наставником. Також відомо, що чоловік був старше співачки на 18 років. Пара прожила під одного даху близько 9 років, а познайомився Юрій Фалеса з юною Кароліною, коли їй було всього 13 років.

Продюсер поклав око на дівчинку під час пісенного конкурсу, коли був членом журі. В інтерв'ю одному виданню він відверто зізнався, що між ними була божевільна і взаємно поглинає любов. Як він висловився: «Цунамі любові!».

«Ані Лорак така жінка, якій не можна змінювати – адже це Ані Лорак!», - трепетно розповів продюсер.

Однак сама співачка вірністю не відрізнялася. У якийсь момент вона закохалася у відомого українського футболіста Сергія Реброва, що стало причиною розриву між подружжям.

«Публічна людина, якого знали в усьому світі. І знають досі. Тому запаморочив дівчинці голову. Вона закохалася. Я бачив ці почуття, які вона до мене ніколи не відчувала. Вона мені тоді сказала: я закохалася», — Фальоса розповів про Реброва.

Крім того, Юрій зазначив, що бути чоловіком артистки дуже складно і проблематично, проте він завжди готовий підтримати Кароліну, щоб між ними не відбулося.

Нагадаємо, Ані Лорак змінилася до невпізнання після розлучення.

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