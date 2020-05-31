Відомий російський гуморист Володимир Винокур своєрідно привітав Наташу Корольову з днем народження

Про це пише Politeka.net.

Курйозну публікацію російська зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.

На фото Володимир Винокур, в футболці з портретом Ігоря Ніколаєва, "осідлав" 50-річного стриптизера Сергія Глушка, сівши йому на плечі, і одночасно обійняв именниницу Наташу Корольову.

"Дорога Наталочко! Ми всією сім'єю тебе вітаємо! Сьогодні легко бажати - здоров'я, тільки здоров'я!", - підписав Володимир Винокур курйозне фото в своєму Instagram.

"Улюблений сусід, спасибі", - відповіла Корольова на привітання.

Публікація повеселила користувачів, які залишили десятки позитивних коментарів.

"Обаяшка, будь щаслива", "Люблю людей з почуттям гумору", "Ну і фотка, прям чудова", "З днем народження", "А що Глушко робить між ніг Винокура? Підробляє?", "Молодець Винокур, справжній гуморист! Правильно портрети розташував! Наталю з днем народження!", "Передавайте сусідці від нас вітання", "Ми теж Ваші сусіди. І теж вас вітаємо, красива, молода і талановита жінка! Нехай все буде у вас", "найкращу нашу любимку з Днем Народження!", "Осідлав коня", - написали вони в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали, як Тарзан приголомшив Корольову визнанням у знаковий для неї день.

Так, стриптизер вирішив опублікувати зворушливе привітання в честь дня народження Наташі Корольової.

«Найдорожчої жінці моїй (після мами) присвячується… З днем народження! Люблю тебе безмежно! Вибач, формат Instagram не зміг вмістити всю мою любов до тебе», — йдеться у підписі до опублікованого відео.

Стриптизер "Тарзан" також опублікував фрагмент з телесюжету, де він говорить про те, що йде по життю «з тим, з ким треба» і «все відбувається так, як повинно відбуватися».

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

Як повідомляла Politeka, зарослий Тарзан налякав зовнішнім виглядом, Королевою можна поспівчувати.