Відомий російський гуморист Володимир Винокур своєрідно привітав Наташу Корольову з днем народження
Про це пише Politeka.net.
Курйозну публікацію російська зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.
На фото Володимир Винокур, в футболці з портретом Ігоря Ніколаєва, "осідлав" 50-річного стриптизера Сергія Глушка, сівши йому на плечі, і одночасно обійняв именниницу Наташу Корольову.
В ПриватБанку почали блокування рахунків, грошей не зняти: "клієнт повинен..."
Випробування для українців, обвал курсу і нововведення на кордоні – головне за ніч
Валюха з "Сватів" пішла на крайнощі заради зміни іміджу, сміливі кадри: "І куди ми такі гарні?"
Пугачова не витримала нападок і зробила відверте зізнання: «Так! Я стара і не можу...»
"Дорога Наталочко! Ми всією сім'єю тебе вітаємо! Сьогодні легко бажати - здоров'я, тільки здоров'я!", - підписав Володимир Винокур курйозне фото в своєму Instagram.
"Улюблений сусід, спасибі", - відповіла Корольова на привітання.
Публікація повеселила користувачів, які залишили десятки позитивних коментарів.
"Обаяшка, будь щаслива", "Люблю людей з почуттям гумору", "Ну і фотка, прям чудова", "З днем народження", "А що Глушко робить між ніг Винокура? Підробляє?", "Молодець Винокур, справжній гуморист! Правильно портрети розташував! Наталю з днем народження!", "Передавайте сусідці від нас вітання", "Ми теж Ваші сусіди. І теж вас вітаємо, красива, молода і талановита жінка! Нехай все буде у вас", "найкращу нашу любимку з Днем Народження!", "Осідлав коня", - написали вони в коментарях під публикацией.
Раніше ми розповідали, як Тарзан приголомшив Корольову визнанням у знаковий для неї день.
Так, стриптизер вирішив опублікувати зворушливе привітання в честь дня народження Наташі Корольової.
«Найдорожчої жінці моїй (після мами) присвячується… З днем народження! Люблю тебе безмежно! Вибач, формат Instagram не зміг вмістити всю мою любов до тебе», — йдеться у підписі до опублікованого відео.
Стриптизер "Тарзан" також опублікував фрагмент з телесюжету, де він говорить про те, що йде по життю «з тим, з ким треба» і «все відбувається так, як повинно відбуватися».
Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.
Як повідомляла Politeka, зарослий Тарзан налякав зовнішнім виглядом, Королевою можна поспівчувати.
Також Politeka писала, що