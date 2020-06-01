Відома українська гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, вразила своїм умінням

Красуня часто публікує пости, на яких демонструє, як займається спортом і свою чудову розтяжку, пише Politeka.net.

Так, на одному з останніх знімків спортсменка позувала на тлі видів на Київ.

Гімнастка похвалилася своєю неймовірною розтяжкою, піднявши ногу до обличчя. Такій розтяжці позаздрить балерина Анастасія Волочкова.

При цьому зірка тримала ніжку, доторкнувшись другою рукою до пружних сідниць. Варто відзначити, що спортсменка була в легінсах і олімпійці.

Ганна зробила хвостик, щоб волосся не заважало. Різатдінова виглядала свіжо і щасливо.

"Як тебе не любити, Києве мій 💞", - підписала знімок зірка "Танців з зірками".

За дві години пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

"Дуже ефектно!", "Спасибі! І Вас вітаю з днем Києва! Ви і Ваші колеги з художньої гімнастики роблять наше місто ще красивішим !!!", "День супер міста", "Як красиво 😍", "Супер 💪 ти рок", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова позувала без білизни, це було видно по пишних формах, які не були нічим прикриті.

Гімнастка склала руки на животі й дивилася в камеру. Фотографія вийшла красивою і ніжною.

Раніше повідомлялося, що Анна Різатдінова постала в кофті і коротких шортиках. Зірка сіла на напівшпагат на килимку і знімала на телефон, дивлячись в екран гаджета.

На тлі можна побачити різні тренажери, мабуть, гімнастка була в спортзалі.

Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" показала пружні форми в коротенькому топі

А ще Politeka писала, що Фаворитка Ями з "Танців з зірками" своїм шпагатом заткнула за пояс навіть Волочкову

Також Politeka повідомляла, що фаворитка Ями з "Танців з зірками" похвалилася розкішним тілом в міні-шортах