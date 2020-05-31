Співачка Настя Каменських , яка виступає під псевдонімом NK, похвалилася новими фотографіями
Відома українська співачка Настя Каменських є однією з найуспішніших зірок, за особистим життям якої стежать як журналісти, так і безліч шанувальників.
Останнім часом артистка кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
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На нових знімках Настя грайливо попозувала в сексапільній рожевій майці з відкритою спиною і чорних шкіряних штанях, які дуже вдало підкреслили її струнку фігуру. На першому знімку артистка повернулася в пів-обороту, продемонструвавши глибокий виріз на спині, а на другому - Каменських вирішила потягнути себе за волосся.
«Дівчата просто хочуть повеселитися 😋😘», - підписала Настя.
Фолловери взялися коментувати фотографії, зазначивши, що на всіх знімках вона виглядає відмінно.
"Красуня", "Ого", "Ось це фігура", - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Каменських показала яскравий кадр, зроблений разом з колегою Машею Єфросиніною.
Сьогодні знаменита телеведуча святкує свій день народження з цього приводу Каменських вирішила звернутися до колеги в Instagram і представила спільний кадр, на якому блиснула фігурою у вільному сукню. При цьому Анастасія потрапила під хвилю критики з-за не зовсім вдалого вибору наряду.
Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.
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