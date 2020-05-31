Артистка любить бути в центрі уваги

Співачка Настя Каменських , яка виступає під псевдонімом NK, похвалилася новими фотографіями

Відома українська співачка Настя Каменських є однією з найуспішніших зірок, за особистим життям якої стежать як журналісти, так і безліч шанувальників.

Останнім часом артистка кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На нових знімках Настя грайливо попозувала в сексапільній рожевій майці з відкритою спиною і чорних шкіряних штанях, які дуже вдало підкреслили її струнку фігуру. На першому знімку артистка повернулася в пів-обороту, продемонструвавши глибокий виріз на спині, а на другому - Каменських вирішила потягнути себе за волосся.

«Дівчата просто хочуть повеселитися 😋😘», - підписала Настя.

Фолловери взялися коментувати фотографії, зазначивши, що на всіх знімках вона виглядає відмінно.

"Красуня", "Ого", "Ось це фігура", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Каменських показала яскравий кадр, зроблений разом з колегою Машею Єфросиніною.

Сьогодні знаменита телеведуча святкує свій день народження з цього приводу Каменських вирішила звернутися до колеги в Instagram і представила спільний кадр, на якому блиснула фігурою у вільному сукню. При цьому Анастасія потрапила під хвилю критики з-за не зовсім вдалого вибору наряду.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

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