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Українцям показали реальні масштаби багатства Зеленського: "витратив 11,5 мільйонів на..."

Президент України Володимир Зеленський за день до закінчення терміну подання декларацій опублікував інформацію про доходи за минулий рік

Так, за минулий рік доходи глави держави і членів його сім'ї склали 28 602 468 грн. Податків вони сплатили на суму 3 мільйони 600 000 гривень.

Зокрема на посаді президента за минулий рік він заробив 208 787 грн.

При цьому наголошується, що у дружини Зеленського Олени зарплата зросла. Зокрема, в 2019 році сім'я президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн грн.

Зеленський задекларував 4 мільйони 423 000 гривень, які були отримані від продажу нерухомого майна в місті Києві, також сім'я президента здійснила продаж корпоративних прав всіх дванадцяти українських підприємств сім'ї Сергія Шефіра на суму 246 тисяч 144 гривні.

Долар під загрозою, курс валют різко зміниться після вихідних: НБУ здивував прогнозом

Курс валют в Україні 31 травня розлетиться в різні боки, долар вирішив кинути євро і полетіти на дно.

Про це йдеться у свіжому прогнозі від Національного банку.

Так, долар сьогодні буде торгуватися за 26,9059 гривень. Проте вже в понеділок валюта обвалиться до 26,9685 гривень (-0,0374 грн).

При цьому курс євро, згідно з даними Нацбанку, навпаки – підвищать до небувалих висот. Сьогодні він буде торгуватися за 29,6234 гривні, а вже в понеділок по 29,9275 грн (+0,3041 грн).

А ось російський рубль сьогодні буде продаватися за 3,8036 за десятирублеву монету.

Криза доб'є Україну, з'явилося важливе попередження Кабміну: "Більше всіх постраждають..."

Стало відомо, що буде з українською економікою по завершенню обмежувальних заходів.

Про це йдеться у програмі, яку презентував Кабінет міністрів.

За прогнозами фахівців, до 2020 року українська економіка впаде на 4-8%, і головною причиною цього є карантин, введений на тлі пандемії китайського вірусу.

"Економічна рецесія не закінчиться одночасно з припиненням поширення вірусу, і зниження ВВП може тривати протягом року. <...> За прогнозами МВФ, очікується падіння світової економіки на 3%. У свою чергу, Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків: ВВП може впасти на 4-8% порівняно з 2019 роком", – йдеться у документі.

2020 рік буде складним для українців: падіння експорту та імпорту (на 10% і 14,5% відповідно), зростання дефіциту бюджету (до 8% ВВП) і підвищення рівня безробіття (до 9,5%).

Українцям знову перерахують виплати, деталі нової індексації: "Надбавка буде нарахована..."

Українські чиновники обіцяють громадянам нові виплати у зв'язку з карантином, але гроші дістануться не всім

Так, індексація чекає українців, які через карантин були переведені роботодавцями на неповний робочий час, або яких змушені були відправити у неоплачувану відпустку.

Передбачається, що індексація буде проводитися в два етапи. Спершу вважається загальна сума, з урахуванням заробітної плати, нарахованої за відпрацьований час. Після цього визначається фактична сума надбавки, яка буде нарахована.

Якщо ж працівник хворів у цей час, або знаходився в оплачуваній відпустці, індексація проводитися не буде.

Нагадаємо про новий перерахунок пенсій, кому додадуть, а хто залишиться без грошей: "З 1 липня зросте на..."

Як повідомляла Politeka, українцям знову перерахують пенсії, хто отримає більше грошей.

Також Politeka писала, що українці можуть залишитися без виплат, жалюгідний заяву Пенсійного фонду: грошей недорахувалися.