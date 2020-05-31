50-річний професійний стриптизер Сергій Глушко зворушливо привітав свою дружину Наташу Корольову з днем народження

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, в останній день весни співачка Наташа Корольова відзначає свій день народження.

Зворушливий відеоролик Сергій Глушко опублікував у своєму особистому Instagram.

«Найдорожчої жінці моїй (після мами) присвячується… З днем народження! Люблю тебе безмежно! Вибач, формат Instagram не зміг вмістити всю мою любов до тебе», — йдеться у підписі до опублікованого відео.

Стриптизер "Тарзан" також опублікував фрагмент з телесюжету, де він говорить про те, що йде по життю «з тим, з ким треба» і «все відбувається так, як повинно відбуватися».

«Спасибі, мій сладусик!», — відреагувала Наташа Корольова на публічне визнання в любові.

"Аж мурашки", "Дуже потрібні слова, саме ті слова, які хоче почути кожна жінка від свого чоловіка!", "Красива пара! Бережіть і цінуйте один одного!", "Яке зворушливе відео", "З Днем народження тебе Наталочко, ми тебе дуже любимо", "Вітаємо від усього серця", "Заслужила", "Коханий та кохана, щастя та процвітання", "Ну ти і романтик", "Молодець, що після мами, так зворушливо", "Богиня", "З днем народження, нехай вас ангели бережуть і купідончики з вами запалюють", "Ви такі шикарні", - відреагували шанувальники зворушливий відеоролик Тарзана в Instagram.

Не так давно Тарзан піддали шквалу критики через інтерв'ю одному зі ЗМІ, у якому розповів, що пандемія сильно вдарила по його доходах. Мовляв, нещодавно він був змушений закрити свій фітнес-центр. Його шоу теж опинилися під забороною.

За словами чоловіка, у них з Наташею Корольовою ще є заощадження, але вони вже закінчуються. Поки незрозуміло, коли закінчиться карантин, і артисти зможуть повернутися до роботи. Сергій Глушко також зазначив, що уряд ніяк не допомагає представникам творчої професії, хоча підтримує пенсіонерів.

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

Як повідомляла Politeka, зарослий Тарзан налякав зовнішнім виглядом, Корольовій можна поспівчувати.