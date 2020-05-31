Зірка "Холостяк-10" Анна Неплях продовжує дивувати своїх шанувальників

Про це пише Politeka.net.

Ганну Неплях телеглядачі називали однією з найбільш відвертих дівчат на проекті.

Та навіть після закінчення "Холостяка-10" увага до Ганні не вщухає, а вона продовжує "підгодовувати" публіку відвертими сниками.

На черговому нескромному знімку, який був опублікований в Instagram Stories, Ганна позує оголеною, лежачи на білосніжній постелі. Поруч можна побачити величезний букет червоних троянд, які додають зображенню особливої романтичної атмосфери.

Оголені груди зірки "Холостяка" Анни Неплях прикриті двома пальцями дівчини, яка її і фотографувала.

Молода художниця ніжиться в ліжку, волосся укладене хаотично, а на її обличчі немає макіяжу.

Нагадаємо, за серце головного героя Максима Михайлюка до останнього боролися дві дівчини: Дарина Ульянова і Дана Оханская. Переможницею стала перша - молода гімнаста з пухкими губами.

На одному з недавніх фото дівчина продемонструвала не тільки кільцем на пальчику, але і красивими вигинами в одній леопардової кофті без ліфчика.

Так, дівчина продемонструвала не тільки кільцем на пальчику, але і чином в одному чорному білизна без ліфчика. При цьому приховала зайве Даша тільки за курточкою з леопардовим принтом.

«Фотки з колечком повинні бути різними», - підписала Даша жаркий знімок у своєму особистому Instagram.

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