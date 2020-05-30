Молода красуня з знаменитого шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком несподівано заговорила про скандал з інтимною історією на проекті

Молода учасниця останнього сезону шоу вирішила розповісти про головний скандал останнього сезону, пов'язаних з витівкою холостяка Макса Михайлюка та однієї з учасниць. Справа в тому, що чоловік заявив уже в пост-шоу - у нього були інтимні стосунки з однією з учасниць проекту. І хоча він не назвав особистість дівчини, всі подумали на досить ексцентричну і спокусливу дівчину, пише Politeka.net.

Після звинувачень, дівчина поспішила расс

сказати правду на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Так, Христина розповіла, що сама не брала участь у чомусь забороненому і обговорювати інших не буде:

"відповідь на ваше запитання, який підірвав мій директ, з Максом інтиму у нас не було. "Підозрювана" успішно замітає сліди, хоча перші анонси зрадницьки її видають. Вибір: говорити про це чи ні - рішення індивідуальне й особисте.

Ті скріни з ефіру, які ви надсилаєте мені в особисті повідомлення з побачення з батьками - жодного відношення не мають до словами Даші. Хочу побажати вам гарного особистої і сексуальному житті, що б обчислювати «хто мафія» було б просто не цікаво. Хоча подейкують, що так роблять тільки адекватна половина суспільства.

Щасливій власниці звання "У ВАС ШО БУВ СЕКС З МАКСОМ?" терпіння. Я так зрозуміла, цю ношу тепер ти несеш не одна. Не справедливо, я Макса тільки за торс чіпала,а мене вже записали в "бесстыдница". Ну і в цілому бажаю люблячого чоловіка, після інтиму з яким, зрікатися і ховатися не доведеться", - написала Крістіна, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

До цього Христина запевняла, що кожна жінка гідна любити і бути коханою. І для цього їй не потрібно "усувати суперниць ","заслуговувати уваги" .

«Я не хочу обливати брудом дівчат і на цьому фоні виглядати краще. У того, хто кидається брудом, не можуть бути чисті руки.

Іноді читаю ваші коментарі і стає не по собі. Ми ризикнули! Будуємо свою історію на ваших очах, ділимося з вами своїми почуттями ,переживаннями ,емоціями ,сміхом ,відвертими історіями ,безглуздими побаченнями ,сльозами. І ви собі уявити не можете, який це стрес для кожної дівчини.

«Звичайно, ми розуміли, що нас чекає, але різниця колосальна коли ти стежиш за розвитком історії з екрану телевізора і коли ти є однією з учасниць проекту», – повідомила Христина.

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