Молодая красавица из знаменитого шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком неожиданно заговорила о скандале с интимной историей на проекте

Молодая участница последнего сезона шоу решила рассказать о главном скандале последнего сезона, связанным с выходкой холостяка Макса Михайлюка и одной из участниц. Дело в том, что мужчина заявил уже в пост-шоу - у него были интимные отношения с одной из участниц проекта. И хотя он не назвал личность девушки, все подумали на весьма эксцентричную и соблазнительную девушку, пишет Politeka.net.

После обвинений, девушка поспешила расс

казать правду на своей странице в социальной сети Инстаграм. Так, Кристина рассказала, что сама не участвовала в чем-то запретном и обсуждать других не будет:

"Отвечаю на ваш вопрос, который взорвал мой директ, с Максом интима у нас не было. "Подозреваемая" успешно заметает следы, хотя первые анонсы предательски ее выдают. Выбор: говорить об этом или нет - решение индивидуальное и личное.

Те скрины с эфира, которые вы присылаете мне в личные сообщения со свидания с родителями - отношения никакого не имеют к словам Даши. Хочу пожелать вам хорошей личной и сексуальной жизни, что бы вычислять «кто мафия» было бы просто не интересно. Хотя поговаривают, так делают только адекватная половина общества.

Счастливой̆ обладательнице звания "У ВАС ШО БЫЛ СЕКС С МАКСОМ?" терпения. Я так поняла, эту ношу ты теперь несешь не одна. Не справедливо, я Макса только за торс трогала,а меня уже записали в "бесстыдница". Ну и в целом желаю любящего мужчину, после интима с которым, отрекаться и прятаться не придется", - написала Кристина, вызвав бурную реакцию в сети.

До этого Кристина уверяла, что каждая женщина достойна любить и быть любимой. И для этого ей не нужно "устранять соперниц ","заслуживать внимания" .

«Я не хочу обливать девушек грязью и на этом фоне выглядеть лучше. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.

Иногда читаю ваши комментарии и становится не по себе. Мы рискнули! Строим свою историю на ваших глазах, делимся с вами своими чувствами ,переживаниями ,эмоциями ,смехом ,откровенными историями ,нелепыми свиданиями ,слезами. И вы себе представить не можете, какой это стресс для каждой девушки.

«Конечно мы понимали, что нас ждёт, но разница колоссальная когда ты следишь за развитием истории с экрана телевизора и когда ты являешься одной из участниц проекта», – сообщила Кристина.

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