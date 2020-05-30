Известная украинская исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" рассказала о своих комплексах и неуверенности

Певица решила под стильным фото, на котором предстала в новом образе, рассказать о важной теме, которая беспокоит многих женщин и главное - ее саму. Каминская также спровоцировала бурное обсуждение среди поклонников под постом, пишет Politeka.

Певица решила задаться серьезным вопросом, в частности: почему люди с такой лёгкостью демонстрируют свои обнаженные тела и с таким ужасом скрывают свою внутреннюю наготу? Почему пытаются подсветить все грани со знаком + и с усердием скрывают минусы?

По мнению Славы, все происходит от того, что люди страдают от детских травм и комплексов, боли и слабостей. Однако самое серьезное – страхи.

«Страхи парализуют адекватную оценку себя, и делают зависимыми от мнения окружающих. Отсюда желание быть идеальным и «соответствовать». Играть фразами и фактами.

И по итогу чтобы что?) Наверное, чтобы было не так страшно встретиться с собой настоящим и признаться себе же в своём несовершенстве.

Естественно, и в моей жизни были периоды, когда трусила говорить, что думаю и опиралась на мнение других людей. Сейчас же дышу равномерно, когда высказываю, возможно, не популярное для кого-то мнение. И большая мне за это благодарность😂Казаться или быть - вот в чем вопрос», - философски заключила Слава. А поклонники тут же отреагировали, поддержав важную тему.

До этого Слава впервые за долгое время решила прокомментировать развод с мужем и даже заговорила о его новой избраннице, неожиданно ту пожалев.

После того, как Полякова спросила у Славы, не желает ли весьма эксцентричная артистка «выцарапать глаза новой пассии», девушка неоднозначно ответила.

Слава заявила, что даже немного сочувствует выбору девушки, но при этом считает, что Эдгару пора взрослеть:

"Ну, мы же, девочки, мудреем раньше. У него [Эдгара] сейчас такой период – показывать, что "мой писюн больше всех", – добавила Каминская.

«Она и так выбрала уже моего мужа. Нет, он хороший парень! Но для женщины нужны какие-то другие мужские качества. Хотя, может, с ней он поменяется. Но мне кажется, что нет… Мне лично не нравилось то, что он трогал других женщин (во время пластических операций), а еще я сама тащила пакеты с продуктами из магазина. Ну куда? Но я сама выбрала такую позицию – все сама, все сама», — сумбурно заявила артистка.

Напомним, Слава из НеАнгелов впервые после развода засветилась с бывшим

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