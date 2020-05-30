Знаменита артиска Ані Лорак здивувала серією фото в домашньому образі на терасі власного будинку

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна опублікувала нові кадри з домашнього відпочинку. Як відомо, співачка не є прихильницею демонстрацій особистого життя і всього, що пов'язано з іі будинком. Після разлучення співачка стала дуже потайлива і намагається поки не переживати те, як живе та з ким спілкується. Тим не менш рідкісні фото, зроблені вдома, викликають досить бурхливий захват серед фанатів, пише Рoliteka.net.

Так, цього разу зірка позувала у картатій сорочці практично до колін і вільних джинсах темно-сірого відтінку. При цьому доповнила свій образ оригінальними босоніжками на тонкій шпильці з безліччю каменів.

«Читаю коментарі і радію, що нова пісня припала вам до душі. Кохайте і будьте коханими! ❤️ #ТвоейЛюбимой», - написала Кароліна.

Ось що відповіли шанувальники:

«Красоточкаааа🤤😍😍😍», «Яка красиииивая 😻❤️», «яка Ви красива 🔥🦋», «сонечко💛», «А мені пісня "Ми порушуємо" дуже сподобалася, кліп взагалі бомбічний», «Спасибі, що радуєте нас такими піснями, 2 день на репите♥️♥️», «❤️ Кароліночка ви дуже гарна 😍 і щаслива. Посміхайтеся завжди! 😘», «Яка ж Ви сонячна☀», «Красуня😍І крута пісня🤩як завжди👌🏻», «Діва Будь щаслива 💐🔥❤️», «Буду рада новим добрим друзям 🌸💝».

До цього артистка представила фото в новому образі, яке стало обкладинкою для композиції під назвою "Твоєї коханої". Сама композиція вийшла доволі ритмічної і спекотною, авторами роботи став Євген Лишафай, написав музику, а от слова написала сама знаменитість з ним у дуеті.

На новому кадрі Кароліна позує в червоному пальто, зелених штанях і без одній туфлі. Зухвалий і бунтарський цибулю знаменитості, як і кліп не залишив фанатів байдужими.

«Бути коханою – це бажання кожної дівчини. Таке просте бажання, але так непросто знайти ту саму любов. Нехай ця пісня притягне у ваше життя щиру, взаємну любов!», - написала Лорак.

Ось що відповіли фанати: «З повагою ставлюся до Вашої творчості, проте пісня повне розчарування 😔», «Неймовірно чуттєва, красива пісня❤️ Дуже ніжно🥰Про кохання, про найпрекрасніше почуття❤️✨ Спасибі, Кароліна за прекрасну композицію💋 Тільки Ваша музика, змушує серце битися в любові❤️❤️❤️ Оповита Вашим чарами✨», «Хочу побажати Вам бути коханою! ❤ Але щоб ви не забували, що завжди коханими своїми шанувальниками. 🙏».

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