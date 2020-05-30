Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова показала, як переживає зраду чоловіка

Не так давно пройшов скандальний фінал 10 сезону шоу "Холостяк". За серце головного героя Максима Михайлюка до останнього боролися дві дівчини: Дар'я Ульянова і Дана Оханская. Молода гімнастка, яка стала переможницею, в пост-шоу розповіла, як важко їй вдалося пережити зраду чоловіка, пише Politeka.net.

Так, з'ясувалося, що через два-три тижні після фіналу відбулася зустріч Даші і Макса, під час якої він розповів: у нього був секс з іншою учасницею на проекті.

"у цей момент У мене стався шок, наче облили холодною водою. Можуть багато говорити, мовляв це проект. Але в моєму уявленні все інакше. Я думала, що ми були парою", повідомила Даша в пост-шоу.

Тепер вона намагається активно пережити подію і з'ясувати, чого хоче від життя. Дівчина поділилася новим кадром зі зйомок і постала в більш ніж провокаційному вигляді - задерши плаття з принтом в квіточку і виставивши фігуристу ніжку вгору в стилі балерини Анастасії Волочкової.

«Як говорить народна мудрість : « У будь незрозумілої ситуації роби шпагат »😂🙈 p.s : якщо що, я не плачу, все добре 🤗», - написала Даша.

Шанувальники відповіли:

«Так я ноги ще не мив», «Даша, я плакала весь вечір...», «Прости Макса», «Так шкода що ви не разом.. (((», «Спочатку всі бачили мої губи»😂», «Зате вчора ми плакали 😭😭💔💔💔💔 краща❤️,» « Дашка😂 найкраща просто❤️», «Тільки не ревіти, життя триває, малыышкаа😍🙏❤️🌹♥️😘».

За словамДаши, вона дуже сумувала і хотіла побачити Макса під час розставання, однак під час зустрічі він приголомшив її раптовим визнанням.

Такий вчинок холостяка Даша вважала зрадою, і в підсумку вони розлучилися. По виразу обличчя Максима можна було зрозуміти, що він жалкує про скоєне.

Він зазначив, що розуміє, як боляче зробив дівчині, але все ж хоче бути з нею.

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