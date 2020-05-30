Модель і співачка Соня Євдокименко в суботу, 30 травня, відзначає свій день народження

Онука легендарної співачки Софії Ротару святкує своє 19-річчя.

Соня народилася 30 травня 2001 року в Києві. Ще в дитинстві вона почала займатися музикою, брала участь у модних показах і знімалася для глянців.

З дитинства Соня активно брала участь у різних заходах. В якості моделі Софія Євдокименко спробувала себе у вже коли їй виповнилося сім. Відтоді почалася її любов до моди.

З ранніх років дівчина займалася балетом і танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу. Крім того, відвідувала заняття з верхової їзди.

Два роки тому Соня Євдокименко дебютувала як співачка, уявивши композицію «Unbreakable» під псевдонімом Sofia Eve. Зі співочим дебютом внучку у соцмережах гаряче привітала бабуся Софія Ротару.

Зараз Соня є активним користувачем соцмереж і регулярно радує своїх шанувальників свіжими знімками.





Не так давно вона опублікувала фото з ефектної прогулянки по вулицях Нью-Йорка в джинсовій куртці і сонцезахисних окулярах. Вітер розвівав її розкішні довге волосся, а самі знімки вийшли світлими і безтурботними.

Нагадаємо, гаряча онука Ротару задерла одяг і влаштувала брудні танці.

Також Politeka повідомляла, що онука Ротару влаштувала гаряче тренування перед вікнами.