Модель і співачка Соня Євдокименко в суботу, 30 травня, відзначає свій день народження
Онука легендарної співачки Софії Ротару святкує своє 19-річчя.
Соня народилася 30 травня 2001 року в Києві. Ще в дитинстві вона почала займатися музикою, брала участь у модних показах і знімалася для глянців.
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З дитинства Соня активно брала участь у різних заходах. В якості моделі Софія Євдокименко спробувала себе у вже коли їй виповнилося сім. Відтоді почалася її любов до моди.
З ранніх років дівчина займалася балетом і танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу. Крім того, відвідувала заняття з верхової їзди.
Два роки тому Соня Євдокименко дебютувала як співачка, уявивши композицію «Unbreakable» під псевдонімом Sofia Eve. Зі співочим дебютом внучку у соцмережах гаряче привітала бабуся Софія Ротару.
Зараз Соня є активним користувачем соцмереж і регулярно радує своїх шанувальників свіжими знімками.
Не так давно вона опублікувала фото з ефектної прогулянки по вулицях Нью-Йорка в джинсовій куртці і сонцезахисних окулярах. Вітер розвівав її розкішні довге волосся, а самі знімки вийшли світлими і безтурботними.
Нагадаємо, гаряча онука Ротару задерла одяг і влаштувала брудні танці.
Також Politeka повідомляла, що онука Ротару влаштувала гаряче тренування перед вікнами.