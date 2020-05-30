Вчора, 29 травня, відбувся ефір заключного пост-шоу "Холостяка-10", в якому розкрилася головна інтрига 10-го сезону

Як передає Politeka.net, глядачі популярного шоу нарешті дізналися, залишилися разом головний герой і його обраниця.

Нагадаємо, до фіналу проекту дійшли киянка Дана Оханская і уродженка Кривого Рогу Даша Ульянова, якій пілот з США і одягнув на палець заповітне кільце.

Протягом пост-шоу в студії з'явилися всі дівчата, які брали участь у проекті, але головну інтригу творці дотримати до кінця.

З'явившись в студії, Даша розповіла, як змінилося її життя після того, як Максим одягнув їй заповітне кільце на палець.

По закінченні зйомок проекту, які відбулися в Барселоні, вони повернулися в Київ. Даша вирушила до батьків і чекала, коли Максим залагодити всі справи, які встигли накопичитися за час проекту.

За її словами, вона дуже сумувала і хотіла побачити його, однак під час зустрічі Макс ошелешив її раптовим визнанням.

"Через два-три тижні відбулася наша зустріч. І тут Макс зізнається, що у нього був секс з іншою учасницею на проекті. У цей момент у мене стався шок, наче облили холодною водою. Можуть багато говорити, мовляв це проект. Але в моєму уявленні все інакше. Я думала, що ми були парою", - заявила переможниця шоу.

Такий вчинок холостяка Даша вважає зрадою, і в підсумку вони розлучилися.

За виразом обличчя Максима можна було зрозуміти, що він жалкує про скоєне.

Він зазначив, що розуміє, як боляче зробив дівчині, але все ж хоче бути з нею.

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