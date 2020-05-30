Магнітні бурі накриють Україну в червні



Про це розповіли в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Так, українці зможуть відчути на собі наслідки сплесків сонячної активності 8 і 9 числа.

Як стверджують експерти, людям з високою метеочутливістю доведеться постраждати, оскільки восьмого червня очікується середній спалах, а дев'ятого - досить сильний.

Тому можливі проблеми зі сном, підвищена втома, а у когось – навіть кошмари.

Магнітні бурі – це зміни магнітного поля Землі, які викликані впливом на неї високошвидкісних потоків сонячного вітру і пов'язаної з ними ударної хвилі. Вони тривають, як правило, 2-3 дні, але їх пік триває близько доби і саме в цей час ми відчуваємо дискомфорт – головний біль, підвищення або різке зниження тиску, біль у суглобах, нервозність та дратівливість.

Тим, хто реагує на магнітні бурі досить болісно лікарі радять заздалегідь готується до таких днів і уникати будь-яких активних дій. Краще всього провести такі дні відпочиваючи і уникаю будь-яких хвилювань.

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У деяких знаків Зодіаку можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям - починаючи від депресії і закінчуючи ризиком отримати травму.

Під загрозою опинилися Терези, Козеріг і Водолій.

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