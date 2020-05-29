Українська співачка Тіна Кароль підкорила милим виглядом в яскравій кофтині з вишеньками

Так, в цей раз в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі Тіна представила невеликий ролик в якому похизувалася своїм новим образом. Співачка показала свою нову кофтинку, яка їй дуже сподобалася і захопила виглядом, адже новий лук знаменитості був дуже виразним, передає Politeka.net.

Так, зірка приміряла бежевого кольору кофтинку, яка підкреслила її витонченість, а мила вишивка вишеньок на тканини додала їй пустощів. Щоб похвалитися також і струнким тілом, зірка показала плоский живіт, піднявши руку вгору і продемонструвавши фігуру в новому вбранні, доповненому світлими джинсами.

Зазначимо, співачка не так давно приголомшила мережа розповнілий фігурою на відпочинку у Карпатах і, схоже, щоб виправдатися за невдалі домашні кадри, вирішила представити фото з останніх фотосесссий, які були зроблені в неймовірному образі. Тіна буквально підкорила фанатів ідеальними формами.

Так, Тіна з'явилася в незвичайному образі, примірявши тонкий білий боді. Сама артистка позувала схилившись перед об'єктивом, притуливши стрункі ніжки до себе. На кадрі можна помітити обличчя знаменитості, яке зображено крупним планом. Автором фотографій стала фотограф Ганна Гончарова.

А ось фанати оцінили нюдовый знаменитості макіяж і її чуттєвий, злегка пікантний спосіб:

«Эээээээээ, 🤤🤤😪🔥❤️❤️ у мене щелепа відвисла 🔥🔥😍😍😍», «Чарівна🥰😍», «Моя щелепа....🤤», «Дуже красиво💜💜💜», «Просто від такої краси я вже впала ❤️😻❤️😻🙂», «Сама сама 😻», «Така дуже гарна 😻😻», «❤️красуня просто відпад❤️😍», «Гарна🥵💦», «я засліплена😻», «Навіщо так красиво?🤤😍», «Пожежа🔥🔥🔥», «Господи , неймовірна ❤️».

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає

Як повідомляла Politeka, невгамовна Кароль змусила хвилюватися Балана, в мережі не витримали

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні приголомшила видом перед молодим красенем