Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт решили "зарыть топор войны"

Как выяснилось, 27 мая их дочь, Шайло, праздновала день рождения, что не могло остаться без внимания прессы. Тем более после того, как стало известно о том, что Джоли и Питт объединятся ради своего ребенка.

Известно, что пара долго не общалась после разрыва и борьбы за опекунство над детьми, пишет Экспресс газета.

Все-таки бывшая пара решила "повзрослеть" и объединилась ради Шайло. Оба устроили пышный праздник в честь ее 14-летия.

По информации инсайдера одного из зарубежных СМИ, оба родителя не конфликтовали, а наоборот вели себя очень мирно.

Пара установила график общения с наследниками.

"Брэд очень гордится наследницей, ему нравится, каким человеком стала дочь", - рассказал источник.

Напомним, Анджелина Джоли позаботилась о судьбе 20 миллионов школьников, которые не питаются сбалансировано.

Так, звезда направила соответствующему фонду, который поставляет школьные обеды детям из малообеспеченных семей, один миллион долларов.

Ранее сообщалось, что громкое расставание с Анджелиной Джоли не дает покоя публике. В СМИ сообщалось, что из-за скандалов на фоне развода с красоткой, Питт даже находился в депрессии.

Позже актера начали все чаще замечать в компании экс-супруги Дженнифер Энистон. Люди стали говорить, что пара хочет воссоединиться. Однако, возможно, актриса просто помогала бывшему мужу пережить развод.

Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".

Также Politeka писала, что в сеть слили редкие кадры счастливой звездной пары Питта и Энистон.

А еще Politeka сообщала, что состояние Брэда Питта ухудшилось, постаревший актер признался: "Я больше не могу сниматься..."