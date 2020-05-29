Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт решили "зарыть топор войны" 

Как выяснилось, 27 мая их дочь, Шайло, праздновала день рождения, что не могло остаться без внимания прессы. Тем более после того, как стало известно о том, что Джоли и Питт объединятся ради своего ребенка. 

Известно, что пара долго не общалась после разрыва и борьбы за опекунство над детьми, пишет Экспресс газета

Все-таки бывшая пара решила "повзрослеть" и объединилась ради Шайло. Оба устроили пышный праздник в честь ее 14-летия.

По информации инсайдера одного из зарубежных СМИ, оба родителя не конфликтовали, а наоборот вели себя очень мирно.

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Пара установила график общения с наследниками. 

"Брэд очень гордится наследницей, ему нравится, каким человеком стала дочь", - рассказал источник.

Напомним, Анджелина Джоли позаботилась о судьбе 20 миллионов школьников, которые не питаются сбалансировано.

Так, звезда направила соответствующему фонду, который поставляет школьные обеды детям из малообеспеченных семей, один миллион долларов.

анджелина джоли

Ранее сообщалось, что громкое расставание с Анджелиной Джоли не дает покоя публике. В СМИ сообщалось, что из-за скандалов на фоне развода с красоткой, Питт даже находился в депрессии.

Позже актера начали все чаще замечать в компании экс-супруги Дженнифер Энистон. Люди стали говорить, что пара хочет воссоединиться. Однако, возможно, актриса просто помогала бывшему мужу пережить развод.

Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".

Также Politeka писала, что в сеть слили редкие кадры счастливой звездной пары Питта и Энистон.

А еще Politeka сообщала, что состояние Брэда Питта ухудшилось, постаревший актер признался: "Я больше не могу сниматься..."