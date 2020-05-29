Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася незвичайним кадром у ванній, але засвітила зайве

Цього разу артистка з'явилася перед дзеркалом у надто тісному чорному боді, спровокувавши чутки про свою четверту вагітність, адже об'ємний живіт знаменитості просто неможливо незаметить. Анна з'явилася в сміливому образі на новому селфи, спровокувавши справжні суперечки у мережі, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз Ганна похвалилася на фото фігурою, яку спробувала приховати під чорним боді з глибоким декольте. Артистка приставила палець до рота, інтригуючи шанувальників. Однак фанати звернули увагу не на груди артистки, а на її досить кругленький живіт:

«Ви нічого не бачили 🤫 Так ?», - написала Седокова.

Фанати одразу ж відреагували:

«Так і не скажеш, що мати двох дітей)», «Як вагітна))», «Живіт ?», «Багато пишуть вагітна , а я ось прям так порадію якщо це правда так буде 🙌🏼❤️❤️❤️❤️», «Бачили бачили😂😂😂», «Ух ти)) додаток?))», «Все найцікавіше всі вже бачили 🤣», «Так ні чого й не видно», «Вагітна», «Пузико 😍😍😍😍😍».

А ось до цього зірка вирішила розповісти, як навчається фінансової грамотності та розуміє, наскільки нерозумно вона раніше витрачала гроші і емоції.

«Цей карантин багато чому мене навчив. Так що, спасибі йому величезне, все ж. Можу написати конкретно, за що. Найголовніше, що після місяця обжерливості, я нарешті зрозуміла, що не в їжі щастя і навчилася контролювати своє харчування.

Тепер, я їм з інтервалами. Комусь підходить 16/8 у мене виходить 20/4. Я їм тільки з 14 до 18 кг почали йти. Виявилося не так складно. Ти просто живеш з думкою про смачний обід 😂. Якщо цікаво, то напишіть мені тут, в коментах, і я розповім докладніше», - написала Седокова під фото.

Також вона зазначила, що почала контролювати свої витрати і скачала кілька додатків для телефону, які записує щоденні витрати.

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