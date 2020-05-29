Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася незвичайним кадром у ванній, але засвітила зайве
Цього разу артистка з'явилася перед дзеркалом у надто тісному чорному боді, спровокувавши чутки про свою четверту вагітність, адже об'ємний живіт знаменитості просто неможливо незаметить. Анна з'явилася в сміливому образі на новому селфи, спровокувавши справжні суперечки у мережі, пише Рoliteka.net.
Так, в цей раз Ганна похвалилася на фото фігурою, яку спробувала приховати під чорним боді з глибоким декольте. Артистка приставила палець до рота, інтригуючи шанувальників. Однак фанати звернули увагу не на груди артистки, а на її досить кругленький живіт:
Грошей можна не чекати: у Пенсійному фонді розповіли, хто залишиться без виплат
Стрибок долара, подробиці «інсульту» у Москаля і зникнення банкоматів – головне за ніч
Масовий арешт рахунків ПриватБанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані: що відбувається
Новий чоловік Собчак Богомолов зробив термінову заяву, дізнавшись про діагноз екс-дружини: «тест показав...»
«Ви нічого не бачили 🤫 Так ?», - написала Седокова.
Фанати одразу ж відреагували:
«Так і не скажеш, що мати двох дітей)», «Як вагітна))», «Живіт ?», «Багато пишуть вагітна , а я ось прям так порадію якщо це правда так буде 🙌🏼❤️❤️❤️❤️», «Бачили бачили😂😂😂», «Ух ти)) додаток?))», «Все найцікавіше всі вже бачили 🤣», «Так ні чого й не видно», «Вагітна», «Пузико 😍😍😍😍😍».
А ось до цього зірка вирішила розповісти, як навчається фінансової грамотності та розуміє, наскільки нерозумно вона раніше витрачала гроші і емоції.
«Цей карантин багато чому мене навчив. Так що, спасибі йому величезне, все ж. Можу написати конкретно, за що. Найголовніше, що після місяця обжерливості, я нарешті зрозуміла, що не в їжі щастя і навчилася контролювати своє харчування.
Тепер, я їм з інтервалами. Комусь підходить 16/8 у мене виходить 20/4. Я їм тільки з 14 до 18 кг почали йти. Виявилося не так складно. Ти просто живеш з думкою про смачний обід 😂. Якщо цікаво, то напишіть мені тут, в коментах, і я розповім докладніше», - написала Седокова під фото.
Також вона зазначила, що почала контролювати свої витрати і скачала кілька додатків для телефону, які записує щоденні витрати.
Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках
А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти
Також Politeka повідомляла, що Сєдокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає