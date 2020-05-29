Народна артистка Росії, співачка Надія Бабкіна здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом після того, як важко перехворіла китайським вірусом і двосторонньою пневмонією

Після хвороби і коми артистка з'явилася на публіці схудла і молодшою, що було досить несподіваним для багатьох. Хтось навіть почав сумніватися, що Бабкіна дійсно була в такому важкому стані.

Відомий пластичний хірург Галина Де Каспер, яка працює з багатьма знаменитостями, дала свою оцінку зовнішньому вигляду Бабкіної, передає МК.

«Вона виглядає дійсно дивно. У неї непропорційно великі очі, можливо, через схуднення, таке часто буває. Може бути, було проведено кругова підтяжка обличчя, яка включає ліпосакцію підборіддя зони. Точніше складно сказати, зйомки здалеку. Можна лише припустити, що Надія регулярно зверталася до косметологів і пластичних хірургів», - розповіла фахівець.

У той же час співачка Наталя Штурм має зовсім іншу думку з цього приводу. Вона впевнена, що над новою зовнішністю Бабкіної попрацювали в фотошопі.

«А стосовно шанувальників, які запідозрили Бабкіну в неправдоподібності її хвороби, так це у нас народ такий: або всім світом жаліти, а якщо люди бачать, що артистка одужала, то починають усім світом шукати обман. Чому зірка залишилася живою? А якщо після хвороби ще й співати спробувала, то це просто образа! Плюнула в обличчя всім скорботним! Не догодиш тут», - сказала співачка.

Зазначимо, сама Бабкіна також вже відреагувала на коментарі з приводу своєї зовнішності.

"Ти можеш мені сказати, що таке ліпосакція?" – несподівано запитала Надія Бабкіна у ведучого програми "Модний вирок" Олександра Васильєва. "Це коли жирок відсмоктують!" – пояснив той. "А де мені її взяти?" - випалила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Бабкіна розповіла, що лікарі давали тільки 5% на те, що вона виживе.

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