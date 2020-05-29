Народная артистка России, певица Надежда Бабкина удивила поклонников своим внешним видом после того, как тяжело переболела китайским вирусом и двухсторонней пневмонией

После болезни и комы артистка появилась на публике похудевшей и помолодевшей, что было довольно неожиданным для многих. Кто-то даже начал сомневаться, что Бабкина действительно была с таком тяжелом состоянии.

Известный пластический хирург Галина Де Каспер, которая работает со многими знаменитостями, дала свою оценку внешнему виду Бабкиной, передает МК.

«Она выглядит действительно странно. У нее непропорционально большие глаза, возможно, из-за похудения, такое часто бывает. Может быть, были проведена круговая подтяжка лица, которая включает липосакцию подбородочной зоны. Точнее сложно сказать, съёмки издали. Можно лишь предположить, что Надежда регулярно обращалась к косметологам и пластическим хирургам», - рассказала специалист.

В то же время певица Наталья Штурм имеет совершенно другое мнение по этому поводу. Она уверена, что над новой внешностью Бабкиной поработали в фотошопе.

«А касательно поклонников, которые заподозрили Бабкину в неправдоподобности ее болезни, так это у нас народ такой: либо всем миром жалеть, а если люди потом видят, что артистка выздоровела, то начинают всем миром искать обман. Почему звезда живой осталась? А если после болезни ещё и петь попробовала, то это просто оскорбление! Плюнула в лицо всем скорбящим! Не угодишь здесь», - сказала певица.

Отметим, сама Бабкина также уже отреагировала на комментарии по поводу своей внешности.

"Ты можешь мне сказать, что такое липосакция?" – неожиданно спросила Надежда Бабкина у ведущего программы "Модный приговор" Александра Васильева. "Это когда жирок отсасывают!" – пояснил тот. "А где мне его взять?", - выпалила артистка.

Напомним, недавно Бабкина рассказала, что врачи давали только 5% на то, что она выживет.

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