Клієнти здивовані через постійні збої в роботі терміналів самообслуговування

Про черговий інцидент на порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка, яка залишила негативний відгук про роботу Приватбанку.

За її словами, вона через термінал хотіла поповнити картку дочки, але при зарахуванні коштів він вимкнувся.

"Термінал ковтнув гроші і погас. Відразу зателефонувала на 3700, прийняли заявку на повернення грошей на мою мапу. 13.05 відповідь прийшла смс з Привату, що мені відмовлено у поверненні грошей, так як не виявлено факту збою. Подзвонила знову 3700, зявку взяли в 13.05 о 20.14 (мені про це прийшла смс з банку), а в 8.00 14.05 прийшла така ж відмова", - запевняє вона.

Клієнтка припустила, що в подібних випадках ПриватБанк не збирається розбиратися.

"Я так розумію, що ніхто нічого і не збирався перевіряти! Ці смс штампують автоматом, знову подзвонила і залишила заявку. На цей раз запитали точну адресу, кількість купюр та їх номінали. Але смс про те, що заявка прийнята, я не отримала. Через 2 дні я зателефонувала 3700 і знову залишила заявку. Все знову детально розпитали, але смс з підтвердженням прийняття моєї заявки я не отримала. Консультант мені сказав, що вже все детально оформлено, а попередня заявка не була зареєстрована через брак інформації", - продовжила вона в своєму негативному відкликання.

Але ПриватБанк, за підсумком, у черговий раз відмовив їй у поверненні коштів, які зникли через відключення терміналу.

"Прийшла смс з банку - заявка прийнята в 20.09, а 22.05 о 8.00 ранку - знову відмова! Це як взагалі? Хоч хтось цим займається, хоч хто-небудь контролює це все? Гроші в терміналі залишилися, він потух, і що тепер?", - резюмувала клієнтка в негативному відкликання.

"Доброго ранку! Дозвольте, будь ласка, нам докладно розглянути Ваш випадок. Для цього ми запросили в особистому повідомленні Ваш контактний номер", - відреагував на скаргу представник банку.

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