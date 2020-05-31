Як і в багатьох сім'ях, у зірок є сестри, які не менш прекрасні, ніж їх популярні родички

Читайте далі про знаменитостей, які росли в сім'ях разом сестрами, передає Politeka.net.

У колишньої "віагринки", співачки Віри Брежнєвої є троє сестер - старша Галина (нар. 10 травня 1977)(виїхала за кордон) і молодші - двійнята Анастасія та Вікторія (нар. 22 грудня 1984).

Красуні зустрічаються рідко, але при зустрічі обов'язково роблять фото.

Не можна заперечувати схожість актриси Христини Асмус з молодшою сестрою Кариною, але також у зірки є ще дві сестрички - Катерина і Ольга, які по-своєму прекрасні.

У співачки і телеведучої Ольги Бузової є сестра Ганна. Обох красунь не втомлюються порівнювати, проте не можна заперечувати, що обидві чудово виглядають.

Сестра померлої співачки Жанни Фріске, Наталя, навіть вдалася до пластичних операцій, щоб більше бути схожою на родичку.

Дві колоритні красуні Ольга і Наталія Сумська не втомлюється вражати красою. Одна білява, друга чорнява, тим не менш їх схожість можна помітити неозброєним поглядом.

Сестра екс-телеведучої "Орел і решка" Регіни Тодоренко, Ганна Ковляшенко, не така публічна людина, як її родичка. Дівчина живе в Одесі і працює моделлю.

Нагадаємо, нещодавно Христина Асмус приєдналася до благодійного проекту, який займається допомогою дітям з рідкісними генетичними захворюваннями.

Зірка розповіла, що тепер час від часу буде викладати рекламу, гроші з якої будуть йти на допомогу дітям.

Раніше повідомлялося, що Ольга Бузова постала в блакитній футболці, під якою не було білизни. На голові зірки знаходився рушник, ніби вона щойно помила голову. Під очі співачка поклала патчі і одягла окуляри.

Нагадаємо, Бузова в непристойній позі посвітила грудьми у розстебнутому топі

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