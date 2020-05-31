Как и во многих семьях, у звезд есть сестры, которые не менее прекрасны, чем их популярные родственницы

Читайте далее о знаменитостях, которые росли в семьях вместе сестрами, передает Politeka.net.

У бывшей "виагринки", певицы Веры Брежневой есть трое сестер - старшая Галина (род. 10 мая 1977)(уехала за границу) и младшие - двойняшки Анастасия и Виктория (род. 22 декабря 1984).

Красотки встречаются редко, но при встрече обязательно делают фото.

Нельзя отрицать сходство актрисы Кристины Асмус с младшей сестрой Кариной, но также у звезды есть еще две сестрички - Екатерина и Ольга, которые по-своему прекрасны.

У певицы и телеведущей Ольги Бузовой есть сестра Анна. Обеих красоток не устают сравнивать, однако нельзя отрицать, что обе чудесно выглядят.

Сестра умершей певицы Жанны Фриске, Наталья, даже прибегнула к пластическим операциям, чтобы больше походить на родственницу.

Две колоритные красотки Ольга и Наталья Сумская не устают поражать красотой. Одна блондинка, другая брюнетка, тем не менее их сходство можно заметить невооруженным взглядом.

Сестра экс-телеведущей "Орел и решка" Регины Тодоренко, Анна Ковляшенко, не такой публичный человек, как ее родственница. Девушка живет в Одессе и работает моделью.

Напомним, недавно Кристина Асмус присоединилась к благотворительному проекту, который занимается помощью детям с редкими генетическими заболеваниями.

Звезда рассказала, что теперь время от времени будет выкладывать рекламу, деньги с которой будут идти на помощь детям.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова предстала в голубой футболке, под которой не было белья. На голове звезды находилось полотенце, будто она только что помыла голову. Под глаза певица положила патчи и надела очки.

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

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