Не так давно завершився 10 сезон шоу "Холостяк" оглушливою перемогою Даші Ульянової, яку вибрав Макс Михайлюк

Користувачі мережі почали навперебій обговорювати переможницю, не забувши згадати також, що раніше дівчата, що перемагали у відомому шоу, були помітно ексцентричніші і більш яскравими. Пропонуємо вашій увазі підбірку жарких фото переможниць проектів за останні десять сезонів, повідомляє Politeka.net.

Перша переможниця шоу протягом восьми років активно вела сторінку в соціальній мережі Instagram і займалася саморозвитком. Причому до проекту Олександра Шульгіна підтримувала спортивну форму і згодом присвятила цьому життя. Зараз дівчина дипломований дієтолог, фітнес-тренер, а також створила свою спортивний одяг. Тепер дівчина живе в Америці, а з учасником «Холостяка» вже п'ять років як не спілкується.

Друга переможниця шоу Олена Ряснова опинилася у фіналі, отримавши кільце від – Френсіса Метью. Нащадок Романових був підкорений дівчиною і вони навіть перебували у Києві деякий час, але – на жаль, пара розпалася ще до весілля. П'ять років тому дівчина вийшла заміж за бізнесмена, змінивши прізвище і зникнувши з соціальних мереж. Зірка виховує доньку і насолоджується сімейним життям.

Третя переможниця шоу Ганна Козир отримала саму драматичну перемогу в проекті. У фіналі шоу виявилося, що від Андрія Іскорнєва нібито вагітна учасниця проекту Яна Станішевська. А в спеціальному пост-шоу холостяк заявив, що закрутив роман з іншою учасницею. Таким чином, відносини Анни з Холостяком закінчилися, не встигнувши початися.

Четверта переможниця Ганна Селюкова підкорила серце Костянтина Євтушенко. Після фіналу пара швидко розлучилася, Костянтин одружився на подрузі, а сама Анна вийшла заміж за чемпіона світу з покеру, мільйонера Євгена Качалова.

П'ятої переможницею "Холостяка" стала Марина Кіщук, підкоривши знаменитого футболіста Сергія Мельника. Однак, стосунки не тривали довго, дівчина присвятила себе сина, який був у неї ще до проекту. А два роки тому вона навіть перемогла у конкурсі Super Model Universe.

А ось шоста переможниця «Холостяка» Олена Лесик після перемоги в реаліті-шоу цілий рік зустрічалася з головним героєм – Іраклі Макацарія. Вони разом подорожували, відпочивали і проводили свята, але особисте життя у них не склалося, з часом пара розпалася, а дівчина продовжила роботу моделі.

Сьомий переможницею на проекті "Холостяк" стала Ліда Немченко, дівчині вдалося підкорити серце Дмитра Черкасова. Як і у інших дівчат, стосунки не тривали довго. Зараз Ліда займається собою, знайшла нову любов і активно подорожує.

Восьма переможниця "Холостяка" Іванна Гончарук практично відразу після фіналу не стала продовжувати відносини з Рожденом Анусі після закінчення проекту. Вона заявила, що вони обидва не були готові до того, з чим зіткнулися після проекту. Зараз вона також займається собою і спробувала себе в журналістиці.

А ось дев'ятою переможниці проекту пощастило. На даний момент єдина пара, яка не тільки зберегла відносини, але й узаконила свій шлюб. Зараз вся країна спостерігає за трепетними відносинами Добринина і Квитковой. Спільні поїздки, зустрічі, вечори – пара не сумує. Зовсім недавно вони узаконили свої стосунки і навіть карантин у цьому їм не завадив.

Десятої переможницею проекту стала молода гімнастка Даша Ульянова, дівчина отримала заповітне кільце всього пару днів тому, а пост-шоу ефір ще не був представлений. Зараз вона активно показує кільце, яке стало символом її перемоги, і хвалиться неймовірною фігурою.

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