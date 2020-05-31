Не так давно завершился 10 сезон шоу "Холостяк" оглушительной победой Даши Ульяновой, которую выбрал Макс Михайлюк

Пользователи сети принялись наперебой обсуждать победительницу, не забыв упомянуть также, что ранне девушки, что побеждали в известном шоу, были заметно эксцентричнее и более яркими. Предлагаем вашему вниманию подборку жарких фото победительниц проектов за последние десять сезонов, сообщает Politeka.net.

Первая победительница шоу на протяжении целых восьми лет активно вела страницу в социальной сети Инстаграм и занималась саморазвитием. Причем до проекта Александра Шульгина поддерживала спортивную форму и впоследствии посвятила этому жизнь. Сейчас девушка дипломированный диетолог, фитнес-тренер, а также создала свою спортивную одежду. Теперь девушка живет в Америке, а с участником «Холостяка» уже пять лет как не общается.

Вторая победительница шоу Елена Ряснова оказалась в финале, получив кольцо от – Френсиса Метью. Потомок Романовых был покорен девушкой и они даже прожили в Киеве некоторое время, но – увы, пара распалась еще до свадьбы. Пять лет назад девушка вышла замуж за бизнесмена, сменив фамилию и пропав из социальных сетей. Звезда воспитывает дочь и наслаждается семейной жизнью.

Третья победительница шоу Анна Козырь получила самую драматичную победу в проекте. В финале шоу оказалось, что от Андрея Искорнева якобы беременна участница проекта Яна Станишевская. А в специальном пост-шоу холостяк заявил, что закрутил роман с другой участницей. Таким образом, отношения Анны с Холостяком закончились, не успев начаться.

Четвертая победительница Анна Селюкова покорила сердце Константина Евтушенко. После финала пара быстро рассталась, Константин женился на подруге, а сама Анна вышла замуж за чемпиона мира по покеру, миллионера Евгения Качалова.

Пятой победительницей "Холостяка" стала Марина Кищук, покорив знаменитого футболиста Сергея Мельника. Однако, отношения не продлились долго, девушка посвятила себя сыну, который был у нее еще до проекта. А два года назад она даже победила в конкурсе Super Model Universe.

А вот шестая победительница «Холостяка» Алена Лесык после победы в реалити-шоу целый год встречалась с главным героем – Иракли Макацария. Они вместе путешествовали, отдыхали и проводили праздники, но личная жизнь у них не сложилась, со временем пара распалась, а девушка продолжила работу модели.

Седьмой победительницей на проекте "Холостяк" стала Лида Немченко, девушке удалось покорить сердце Дмитрия Черкасова. Как и у других девушек, отношения не продлились долго. Сейчас Лида занимается собой, нашла новую любовь и активно путешествует.

Восьмая победительница "Холостяка" Иванна Гончарук практически сразу после финала не стала продолжать отношения с Рожденом Ануси после окончания проекта. Она заявила, что они оба не были готовы к тому, с чем столкнулись после проекта. Сейчас она также занимается собой и попробовала себя в журналистике.

А вот девятой победительнице проекта повезло. На данный момент пара единственная, которая не только сохранила отношения, но и узаконила свой брак. Сейчас вся страна наблюдает за трепетными отношениями Добринина и Квитковой. Совместные поездки, тусовки и домашние вечера – пара не скучает. Совсем недавно они узаконили свои отношения и даже карантин в этом им не помешал.

Десятой победительницей проекта стала молодая гимнастка Даша Ульянова, девушка получила заветное кольцо всего пару дней тому назад, а пост-шоу эфир еще не был представлен. Сейчас она активно показывает кольцо, ставшее символом ее победы, и хвастается невероятной фигурой.

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