Знаменита артистка Руслана Писанка під час зйомок шоу одного з сезонів "Зважені та щасливі - 7" схудла на рекордні 42 кілограми

Через кілька років, як виявилося, Руслана «повернула» загублені кілограми назад, про що шкодує. При цьому зірка впевнена: зайве знову можна скинути. Про свої наміри та плани на майбутнє нещодавно вона розповіла в прямому ефірі Instagram-телеканалу "Україна", пише «КП».

Руслана зазначила, що знову набрала вагу лише через пару років після схуднення. Це було несподівано, адже вона не їла солодощі і не переставала правильно харчуватися. Проблема була в тому, що вона перестала займатися спортом, тому що його не любить. Але зараз, артистка впевнена, пора повертатися у форму. Карантин майже закінчився, можна сідати на велосипед і навертати кола.

«Набрала 10 кілограмів, але я буду працювати над собою. Те істотне схуднення навчило мене, що я можу витримати всі труднощі, так як це було найважчим випробуванням у моєму житті», - чесно розповіла Руслана.

Також вона заявила, що все ще не сидить на дієтах, п'є до двох літрів води в день.

«Знаю, що якщо вранці їм салат, то не поправляюсь, якщо кашу – набираю зайву вагу, а якщо сир – то залишаюся голодна цілий день. На карантині ми з чоловіком посіяли кріп, рукколу, капусту, листя салату», - зазначила Писанка свій режим харчування.

Після того, як вона покинула шоу, вона зрозуміла, що в спортзал їй правда не хотілося. Адже одна думка про спорт, фітнес, канаті, пресі її гнітила.

До цього Руслана Писанка висловилася про українців, які їздять на заробітки в Росію. Вона впевнена, що можна обійтися і без цього.

"Я вважаю, що, якщо людина хоче заробити, він обов'язково запрацює. Не секрет, що багато жителів України заробляють і в Росії, і в Європі. А деяким вдається заробити і в Україні", — поділилася актриса.

за Причиною такого рішення багатьох українців Писанка називає радянський менталітет.

"Поки люди не перестануть сподіватися на те, що їм хтось щось дасть, як було в радянський час, поки вони цю психологію не випалять розпеченим залізом, нічого не буде. Людина завжди шукає, де краще. Якщо хтось вважає, що потрібно їхати заробляти в Росію, і немає закону, який це забороняє, то чому не поїхати заробити там?!", - зазначила актриса.

Нагадаємо, Руслана Писанка круто розгорнула своє життя.

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Ще politeka писала, що Писанка розповіла, як тримається у формі.