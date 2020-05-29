Знаменитая артистка Руслана Писанка во время съемок шоу одного из сезонов "Зважені та щасливі - 7" похудела на рекордные 42 килограмма

Спустя несколько лет, как оказалось, Руслана «вернула» утерянные килограммы обратно, о чем сожалеет. При этом звезда уверена: лишнее снова можно сбросить. О своих намерениях и планах на будущее она недавно рассказала в прямом эфире Инстаграм-телеканалу "Украина", пишет «КП».

Руслана отметила, что снова поднабрала вес лишь спустя пару лет после похудения. Это было неожиданно, ведь она не ела сладости и не переставала правильно питаться. Проблема была в том, что она перестала заниматься спортом, потому что его не любит. Но сейчас, уверена артистка, пора возвращаться в форму. Карантин почти закончился, можно садиться на велосипед и наворачивать круги.

«Набрала 10 килограмм, но я буду работать над собой. То существенное похудение научило меня, что я могу выдержать все сложности, так как это было самым тяжелым испытанием в моей жизни», - честно рассказала Руслана.

Также она заявила, что все еще не сидит на диетах, пьет до двух литров воды в день.

«Знаю, что если утром ем салат, то не поправляюсь, если кашу – набираю лишний вес, а если творог – то остаюсь голодная целый день. На карантине мы с супругом посеяли укроп, рукколу, капусту, листья салата», - отметила Писанка свой режим питания.

После того, как она покинула шоу, она поняла, что в спортзал ей правда не хотелось. Ведь одна мысль о спорте, фитнесе, канате, прессе ее угнетала.

До этого Руслана Писанка высказалась об украинцах, которые ездят на заработки в Россию. Она уверена, что можно обойтись и без этого.

"Я считаю, что, если человек хочет заработать, он обязательно заработает. Не секрет, что многие жители Украины зарабатывают и в России, и в Европе. А некоторым удается заработать и в Украине", — поделилась актриса.

Причиной такого решения многих украинцев Писанка называет советский менталитет.

"Пока люди не перестанут надеяться на то, что им кто-то что-то даст, как было в советское время, пока они эту психологию не выжгут каленым железом, ничего не будет. Человек всегда ищет, где лучше. Если кто-то считает, что нужно ехать зарабатывать в Россию, и нет закона, который это запрещает, то почему не поехать заработать там?!", - отметила актриса.

Напомним, Руслана Писанка круто развернула свою жизнь.

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Еще politeka писала, что Писанка рассказала, как держится в форме.