Знаменита українська співачка Настя Каменських показала змарнілу фігуру вкоротком топі, тут же нарвавшись на критику

В цей раз помітно схудла артистка вирішила показати новий образ на домашньому селфі, проте змінилася зовнішність артистки припала до душі далеко не всім прихильникам. У соціальній мережі Instagram фанати на сторінці Анастасії залишили безліч неоднозначних коментарів, пише Рoliteka.net.

В цей раз співачка в короткому топі з незвичайним бантом на грудях і стилньым золотистим принтом блиснула схудлою фігурою. Однак змінилася і без того виразна зовнішність засмутила прихильників:

«Почніть новий день з любові до себе. Адже людина здатна сповна полюбити навколишній світ тільки коли полюбить самого себе 😌», - написала Настя.

Ось що відповіли шанувальники:

«Настя, зупинись худнути! Ти, звичайно, прекрасна, але, блін, Настя, ти стаєш схожа на всіх і вже перестаєш бути особливістю!», «Вона ніколи не буде схожа на інших зі своєю зовнішністю ,не залежно від того видужала або схудла)», «я думаю що кожен чоловік повинен бути таким, яким хоче ...», « "особливої" зовнішність, по-любому, не повинна робити людину, але в гонитві за "модою" можна втратити себе», «Настуся, ви дуже схудли! 😮».

До цього зірка приміряла вільного крою вбрання чорно-білого кольору, що приховує її талію, але вдало оголяющий худі руки. Зірка доповнила образ акуратною укладанням і яскравим макіяжем. А ось Маша Єфросиніна виблискувала ідеальною фігурою в червоному брючному костюмі.

«Машуня! @mashaefrosinina З днем народження! Замість купи слів хочу просто написати, що ТИ-КРУТА! Нехай все у тебе збудеться ❤️🖤», - написала Каменських.

Ось що відповіли шанувальники:

«Неочень на ній чорне плаття», «Боже від Єфросиніної одні ріжки та ніжки залишилися», «Красуні👏👏👏❤️», «У Маші вже анорексія , дуже худа», «Невже! Нормально одягли тебе», «Красуні😘❤️», «Маша - красуня,а у Насті - невдале вбрання», «Красуні ♥️♥️♥️♥️♥️», «Хоч на жінку схожа стала».

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