Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала исхудавшую фигуру вкоротком топе, тут же нарвавшись на критику

В этот раз заметно похудевшая артистка решила показать новый образ на домашнем селфи, однако изменившаяся внешность артистки пришлась по душе далеко не всем поклонникам. В социальной сети Инстаграм фанаты на странице Анастасии оставили множество неоднозначных комментариев, пишет Рoliteka.net.

В этот раз певица в коротком топе с необычным бантом на груди и стилньым золотистым принтом сверкнула похудевшей фигурой. Однако изменившаяся и без того выразительная внешность огорчила поклонников:

«Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир только когда полюбит самого себя 😌», - написала Настя.

Вот что ответили поклонники:

«Настя, остановись худеть! Ты, конечно, прекрасна, но, блин, Настя, ты становишься похожа на всех и уже перестаешь быть особенностью!», «Она никогда не будет похожа на остальных со своей внешностью ,не зависимо от того поправилась или похудела)», «я думаю что каждый человек должен быть таким каким хочет ...», « "особой" внешность, по-любому, не должна делать человека, но в погоне за "модой" можно потерять себя», «Настенька, вы очень похудели! 😮».

До этого звезда примерила свободного кроя наряд черно-белого цвета, скрывающий ее талию, но удачно оголяющий худые руки. Звезда дополнила образ аккуратной укладкой и ярким макияжем. А вот Маша Ефросинина сверкала идеальной фигурой в красном брючном костюме.

«Машуня! @mashaefrosinina С днём рождения! Вместо кучи слов хочу просто написать, что ТЫ-КРУТАЯ! Пусть все у тебя сбудется ❤️🖤», - написала Каменских.

Вот что ответили поклонники:

«Неочень на ней черное платья», «Боже от Ефросининой одни рожки да ножки остались», «Красотки👏👏👏❤️», «У Маши уже анорексия , слишком худая», «Неужели! Нормально одели тебя», «Красуни😘❤️», «Маша - красотка,а у Насти - неудачный наряд», «Красотки ♥️♥️♥️♥️♥️», «Хоть на женщину похожа стала».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

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