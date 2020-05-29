Відома українська виконавиця Тоня Матвієнко вразила зізнанням про те, що стала жертвою домагань

Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла під час спілкування з Олею Поляковою.

Так, інцидент стався в 1999 році, коли вона звернулася до лікаря через хворобу дитини.

«Одного разу трапилася неприємність. Ми потрапили в Охматдит, до мене прийшов лікар і став мене домагатися – у 19 років. Він притиснув мене і сказав: "Ну, ти ж нагуляла". 1999 рік, телефонів немає, всі були на дачі, кому зателефонувати. І він собі вирішив, що я така дурна малолєтка, народила, тому що шлявся десь. Він сказав: "Якщо не підеш, то я твоїй дитині зроблю проблеми», - зазначила вона.

При цьому, стверджує Тоня, вона нікому не розповіла про інцидент із-за страху. Розбирався ж з лікарем-збоченцем її брат.

Тоді, за словами зірки, її врятувало те, що її мама - Тоня Матвієнко.

Тим не менш, пам'ятаючи точну дату інциденту, співачка зізналася, що не хоче порушувати справу і шукати ім'я лікаря.

«Скажуть: "Кльовий лікар, стільки дітей врятував!" А що він там з матерями робив? Я з ним не пішла, а може хтось пішов і переспав», - підкреслила вона.

Нагадаємо, що Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко – одна з найкрасивіших пар в українському шоу-бізнесі.

Як повідомляла Politeka, раннє відомий співак Арсен Мірзоян влаштував дорожньо-транспортна пригода.

Також Politeka писала, що Матвієнко і Monatik «запалили» разом.