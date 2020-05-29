Известная украинская исполнительница Тоня Матвиенко поразила признанием о том, что стала жертвой домогательств

Как сообщает Politeka, об этом она рассказала во время общения с Олей Поляковой.

Так, инцидент произошел в 1999 году, когда она обратилась к врачу из-за болезни ребенка.

«Однажды случилась неприятность. Мы попали в Охматдет, ко мне пришел врач и стал меня домогаться – в 19 лет. Он меня прижал и сказал: "Ну, ты же нагуляла". 1999 год, телефонов нет, все были на даче, некому позвонить. И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что шлялась где-то. Он сказал: "Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы», - отметила она.

При этом, утверждает Тоня, она никому не рассказала об инциденте из-за страха. Разбирался же с врачем-извращенцем ее брат.

Тогда, по словам звезды, ее спасло то, что ее мама - Тоня Матвиенко.

Тем не менее, помня точную дату инцидента, певица призналась, что сейчас не хочет поднимать дело и искать имя врача.

«Скажут: "Клевый врач, столько детей спас!" А что он там с матерями делал? Я с ним не пошла, а может кто-то пошел и переспал», - подчеркнула она.

Напомним, что Арсен Мирзоян и Тоня Мaтвиенко – одна из сaмых крaсивых пар в укрaинском шоу-бизнесе.

Как сообщала Politeka, раннее известный певец Арсен Мирзоян устроил дорожно-транспортное происшествие.

Также Politeka писала, что Матвиенко и Monatik «зажгли» вместе.