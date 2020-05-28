Популярна українська телеведуча Олена Філонова, яка знімається в програмі «Ревізор», показала ідеальну фігуру на пробіжці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Стогнала як могла», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Філонова спершу розігрівається, а потім біжить з подружкою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Лялечка», «боже, яка ви красива», «вау, така мила», «вогонь!», «Справжня дівчинка, а не лялька на понтах»,» потужно, дуже! Ленка, так тримати», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, ведуча "Нового каналу" Олена Філонова похвалилася розкішними формами в одній білизні

Вітаю Всіх З Днем Святого Валентина ❤️❤️❤️

«Любові повинно бути багато! ❤️ Але найбільше я бажаю знайти її тим, хто ще не знайшов 😊🙏🏼❤️ Нехай кожен в цьому світі знайде свою другу половинку 😍🥰 Любіть і будьте щасливі ❤️❤️❤️ P. S. Як і обіцяли, фото в плавочках. Ну, Ви знаєте про що я, якщо дивилися моє відео з розпакуванням», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на знімку Філонова позує у красивих плавках, елегантно вигнувшись на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

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