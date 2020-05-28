Популярна українська виконавиця Настя Каменських блиснула блискучою фігурою у вбранні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«І не забудь посміхнутися», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Каменських позує в сукні з вирізом, елегантно нагнувшись і показу всім розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Запальна красуня. Дуже красива, не груба, і одночасно брутальна, Потапу пощастило, навіть якщо він не слухає Бруто, бо весь світ краси і яскравості тут», «розкішна», «боже, вся відкрита душа», «ну неймовірно! Вивалила свої принади, очі відірвати неможливо», «ага ага, все на очі дивляться. Звичайно», - пишуть вони.

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Не дивлячись на те, що зараз дівчина перебуває на карантині і постійно займається роботою вдома, вона продовжує робити яскраві фото і ділитися з фанатами, щоб розбавити стрічку в Instagram. У Насті зараз дійсно насичені будні, навіть вдома - не так давно вона навіть випустила кліп, провела власний марафон і влаштувала курс тренувань.

А в цей раз Настя похвалилася знімками в еротичній позі. На нових фото в Instagram Настя-з легкою посмішкою на обличчі і яскравому вигляді. Зірка позує на ліжку в білосніжній піжамі - сорочці і міні-шортах. Волосся вона зібрала в недбалий пучок, а особа завдала легкий макіяж. Каменських злегка нахилилася вперед, сидячи на колінах, і посилає поцілунок на камеру.

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