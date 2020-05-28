Відома балерина Анастасія Волочкова показала незвичайний кадр в напівпрозорому платті без білизни

Балерина вирішила показати, як виглядала під час зйомок у спеціальній фотосесії. Знаменитість приміряла незвичайний наряд - напівпрозоре плаття з блискіток і змінила зачіску. При цьому раніше схожі кадри зірки спеціально обмежувала, позбавляючи користувачів Instagram можливості прокоментувати побачене, пише Politeka.net.

Так, під реклламным постом знаменитості - вона нагадала про роботи свого фотографа, Волочкова вирішила вперше за довгий час відкрити можливість коментування. Цим одразу ж скористалися і недоброзичливці зірки, написавши досить багато далеко не схвальних коментарів.

«А що заважає зараз голову помити, надіти гарне плаття і сфотографуватися????», «Звідки талія взялася???», «Варіанти чотири і всі мають місце бути: 1 Оленка, в скафандрі з наглухо забитими очками😂. 2. Оленка під забороненою. 3. Оленка переборщила з фотожопом ( і у тітки намалювалася талія😂) 4. Це не ПрЫма! Знову обман», «Погляд ЗМІ на Вас куди веселіше😍😍😍», - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Волочкова вже довгий час перебуває на карантині, тому свій профіль в Instagram стала оновлювати набагато рідше, все частіше з'являючись на домашніх фото і відео в недбалому вигляді.

При цьому, щоб підтримувати інтерес не особливо доброзичливою аудиторії, вона також вирішила представити досить дивне відео. Так, Анастасія Волочкова осрамилась на весь інтернет, показуючи безглузді вправи в спортзалі.

«Зміцнення м'язів спини-важливий для мене момент. Я дуже люблю фізичне навантаження у балетному або фітнес залі. Але і в домашніх умовах Тренажер можна замінити гумовим еспандером. Завтра покажу, як це робити», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова робить один підхід тяги в блоці на спину, після чого різко підскакує і демонструє розтяжці. Після цього зірка виконує вузьку тягу до спини, після чого знову демонструє розтяжку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

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