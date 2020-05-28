Відома балерина Анастасія Волочкова показала незвичайний кадр в напівпрозорому платті без білизни
Балерина вирішила показати, як виглядала під час зйомок у спеціальній фотосесії. Знаменитість приміряла незвичайний наряд - напівпрозоре плаття з блискіток і змінила зачіску. При цьому раніше схожі кадри зірки спеціально обмежувала, позбавляючи користувачів Instagram можливості прокоментувати побачене, пише Politeka.net.
Стрибок долара, подробиці «інсульту» у Москаля і зникнення банкоматів – головне за ніч
Банкомати в Україні зникнуть, експерт розкрив деталі: "Нацбанк хоче..."
Нові жорсткі правила, небувалі доплати і зміна курсу долара – головне за ніч
Валюха із «Сватів» ошелешила новою зовнішністю, помолодшала на 20 років: «Шикарна»
Так, під реклламным постом знаменитості - вона нагадала про роботи свого фотографа, Волочкова вирішила вперше за довгий час відкрити можливість коментування. Цим одразу ж скористалися і недоброзичливці зірки, написавши досить багато далеко не схвальних коментарів.
«А що заважає зараз голову помити, надіти гарне плаття і сфотографуватися????», «Звідки талія взялася???», «Варіанти чотири і всі мають місце бути: 1 Оленка, в скафандрі з наглухо забитими очками😂. 2. Оленка під забороненою. 3. Оленка переборщила з фотожопом ( і у тітки намалювалася талія😂) 4. Це не ПрЫма! Знову обман», «Погляд ЗМІ на Вас куди веселіше😍😍😍», - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Волочкова вже довгий час перебуває на карантині, тому свій профіль в Instagram стала оновлювати набагато рідше, все частіше з'являючись на домашніх фото і відео в недбалому вигляді.
При цьому, щоб підтримувати інтерес не особливо доброзичливою аудиторії, вона також вирішила представити досить дивне відео. Так, Анастасія Волочкова осрамилась на весь інтернет, показуючи безглузді вправи в спортзалі.
«Зміцнення м'язів спини-важливий для мене момент. Я дуже люблю фізичне навантаження у балетному або фітнес залі. Але і в домашніх умовах Тренажер можна замінити гумовим еспандером. Завтра покажу, як це робити», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова робить один підхід тяги в блоці на спину, після чого різко підскакує і демонструє розтяжці. Після цього зірка виконує вузьку тягу до спини, після чого знову демонструє розтяжку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків
Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях