Українська співачка Тіна Кароль підкорила жарким фото, примірявши один лише білосніжний боді

Співачка не так давно приголомшила мережу розповнілою фігурою на відпочинку у Карпатах і, схоже, щоб виправдатися за невдалі домашні кадри, вирішила представити фото з останніх фотосесссий, які були зроблені в неймовірному образі. Тіна буквально підкорила фанатів ідеальними формами, передає Politeka.net.

Так, цього разу Тіна з'явилася в незвичайному образі, примірявши тонкий білий боді. Сама артистка позувала схилившись перед об'єктивом, притуливши стрункі ніжки до себе. На кадрі можна помітити обличчя знаменитості, яке зображено крупним планом. Автором фотографій стала фотограф Ганна Гончарова.

А ось фанати оцінили нюдовый знаменитості макіяж і її чуттєвий, злегка пікантний спосіб:

«Эээээээээ, 🤤🤤😪🔥❤️❤️ у мене щелепа відвисла 🔥🔥😍😍😍», «Чарівна🥰😍», «Моя щелепа....🤤», «Дуже красиво💜💜💜», «Просто від такої краси я вже впала ❤️😻❤️😻🙂», «Сама сама 😻», «Така дуже гарна 😻😻», «❤️красуня❤️😍», «Гарна🥵💦», «я засліплена😻», «Навіщо так красиво?🤤😍», «Пожежа🔥🔥🔥», «Господи , неймовірна ❤️».

Зазначимо, чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана продовжують інтригувати шанувальників, а недавню заяву продюсера «Голосу країни» підлили масла у вогонь.

Як відомо, під час останнього сезону пісенного шоу артисти вели себе більш ніж доброзичливо, обіймалися і фліртували у відкриту. А після того, як відео з закулісся і зі зйомок потрапили в мережу, де зірки обіймалися і мило говорили один з одним, Тіни Кароль і Дану Балану вже немає чого приховувати, вважають прихильники.

Продюсер проекту «Голос» також вирішив прокоментувати роман зірок і розкрив правду про їхні стосунки. Так, не так давно в мережі з'явився фрагмент його інтерв'ю, в якому продюсер відповів на найважливіше питання для шанувальників.

Володимир Завадюк зазначив, що глядачам правда не здалося – у зірок є якесь особливе тяжіння, якась хімія.

«Я вірю в хімію між Даном і Тіною і її складно приховати. І Дано не раз говорив ще до початку шоу, на початку 9-го сезону, що він є одним з фанатів Тіни, він знає всі її пісні і переглянув всі її кліпи», - розповів продюсер.

Також він підтвердив, що Тіна з Даном правда знімали свій кліп «Пам'ятаєш» в її спальні і дійсно в момент фіналу були разом в будинку Кароль.

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