Украинская певица Тина Кароль покорила жарким фото, примерив один лишь белоснежный боди

Певица не так давно ошеломила сеть располневшей фигурой на отдыхе в Карпатах и, похоже, чтобы оправдаться за неудачные домашние кадры, решила представить фото из последних фотосесссий, которые были сделаны в невероятном образе. Тина буквально покорила фанатов идеальными формами, передает Politeka.net.

Так, в этот раз Тина предстала в необычном образе, примерив тонкий белый боди. Сама артистка позировала склонившись перед объективом, прислонив стройные ножки к себе. На кадре можно также заметить лицо знаменитости, которое изображено крупным планом. Автором фотографий стала фотограф Анна Гончарова.

А вот фанаты оценили нюдовый макияж знаменитости и ее чувственный, слегка пикантный образ:

«Эээээээээ, 🤤🤤😪🔥❤️❤️ у меня челюсть отвисла 🔥🔥😍😍😍», «Очаровательная🥰😍», «Моя челюсть....🤤», «Очень красиво💜💜💜», «Просто от такой красоты я уже упала ❤️😻❤️😻🙂», «Самая самая 😻», «Такая сильно красивая 😻😻», «❤️красотка просто отпад❤️😍», «Красивая🥵💦», «я ослеплена😻», «Зачем так красиво?🤤😍», «Пожар🔥🔥🔥», «Господи , невероятная ❤️».

Отметим, слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана продолжают интриговать поклонников, а недавнее заявление продюсера «Голосу країни» подлили масла в огонь.

Как известно, во время последнего сезона песенного шоу артисты вели себя более чем дружелюбно, обнимались и флиртовали в открытую. А после того, как видео из закулисья и со съемок попали в сеть, где звезды обнимались и мило говорили друг с другом, Тине Кароль и Дану Балану уже нет чего скрывать, считают поклонники.

Продюсер проекта «Голос» также решил прокомментировать роман звезд и раскрыл правду об их отношениях. Так, не так давно в сети появился фрагмент его интервью, в котором продюсер ответил на самый важный вопрос для поклонников.

Владимир Завадюк отметил, что зрителям правда не показалось – у звезд есть какое-то особое притяжение, какая-то химия.

«Я верю в химию между Даном и Тиной и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, в начале 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы», - рассказал продюсер.

Также он подтвердил, что Тина с Даном правда снимали свой клип «Помнишь» в ее спальне и действительно в момент финала были вместе в доме Кароль.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает

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