Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком Аліна Лящук розкрила несподівані датали проекту після фіналу

У фіналі шоу "Холостяк" перемогла гімнастка Даша Ульянова, яка отримала безліч неоднозначних слів на свою адресу в соціальних мережах. Багато екс-учасниці проекту повинні будуть присутні на спеціальному "пост-шоу", яке розповість, як змінилося життя дівчат. Аліна Лящук не стала винятком, в соціальній мережі Instagram, а також в Інтерв'ю для "КП" вона розповіла правду про стосунки з холостяком після фіналу шоу.

Так, в Instagram вона розповіла, що її тексти, написані в соціальних мережах, не повинні бути спрямованими на адресу Максима, адже для неї ця історія закінчилася ще в січні.

«Да, мені було складно після проекту. Мені було незвично і незрозуміло. Я навіть написала Максу своє звичне привітання "салют хелоу". (не знаю, для чого і чому), але я не соромлюся і не приховую цього. Тому що, якщо людина дійсно відчував хоч щось (говорю про себе), то це не може пройти за один день, тому, мабуть, я хотіла спробувати», - розповіла дівчина.

При цьому вона підкреслила, що ця історія була 4 місяці тому. Тоді вона його знала тим Максом, якого бачила два - три рази в тиждень по годині і сприймала так, як бачила.

«Після переглядів усіх ефірів я побачила іншої людини. Ні, не поганого! Він класний. А просто людини, який, як би сказати… іншої людини. Не знаю, як пояснити. І коли ви мені писали: "Він ще зрозуміє, кого втратив", "Він ще зрозуміє, кого відпустив", "Він пошкодує". Я вас всіх дякую, за таку підтримку, за ваші слова! Але ні, він нічого не зрозуміє! Тоді він зробив правильний вибір, тому що ми різні! Від слова ЗОВСІМ. І ще раз повторюся, я вдячна в першу чергу собі, що пішла на кастинг і пройшла всі ці етапи», - зазначила Аліна.

В інтерв'ю вона розповіла, що Макс відправив її додому не з-за відсутності досвіду серйозних відносин (холостяк сказав, що він багато разів намагався побудувати відносини, отримав масу уроків і зрозумів, до чого прагне).

Як відомо, нещодавно пройшов скандальний фінал 10 сезону шоу "Холостяк". За серце головного героя Максима Михайлюка до останнього боролися дві дівчини: Дар'я Ульянова і Дана Оханская, а переможницею стала, звичайно ж, молода гімнаста з пухкими губами. Даша вразила не лише у фіналі, але і після проекту. Після цього Даша похвалилася кадром з фотосесії з обручкою.

Так, дівчина продемонструвала не тільки кільцем на пальчику, але і чином в одному чорному білизна без ліфчика. При цьому приховала зайве Даша тільки за курточкою з леопардовим принтом.

«Фотки з колечком повинні бути різними 😅💍», - написала Даша в Instagram.

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