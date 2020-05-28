Погода в Україні 28 травня, як і попередні кілька днів буде дощовою, але через циклон опади стануть сильнішими і накриють більше регіонів

Як передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, в четвер, 28 травня всю країну накриє дощами. Опади будуть у всіх без винятку областях України.

Так, на Заході країни пройдуть середньої сили дощі, температура повітря буде коливатися від 16 до 19 градусів тепла. Менше всього опадів очікується в Луцьку.

У Центрі та деяких східних областях України, включаючи Київ, Дніпро, Кропивницький і Черкаси, пройдуть рясні дощі та зливи. Це вплине на температуру, яка опуститься до 16-18 градусів.

На Сході і Півдні країни очікуються травневі грози. Температура повітря тут прогріється до 19-25 градусів.

Раніше популярний синоптик Наталка Діденко зазначала, що грози з градом 28 травня очікуються на Волині. Крім цього, синоптик зазначила, що причиною такої дощової погоди в Україні є активний циклон, який прийшов з півдня. Вона додала, що дощі будуть супроводжуватися холодним вітром.

Відзначимо, що в Укргідрометцентрі вже встигли розчарувати українців, заявивши, що стрімкого потепління на початку літа чекати не варто. У першій половині червня українцям не варто розраховувати на жарку погоду.

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