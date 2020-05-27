Українська співачка і учасниця «Квартал 95» Марта Адамчук опублікувала гарне фото на березі моря

Красуня балує шанувальників яскравими світлинами, де показує, як проводить час, пише Politeka.net.

На одному з останніх фото зірка "Квартал 95" постала в зеленій кофтині з пікантними вирізами.

Примітно, що кофта була напівпрозорою, і зірка засвітила свою темну білизну.

Красуня для зручності вибрала сині джинси.

Завершили образ Адамчук різні аксесуари.

Волосся Марти розвіяв вітер, дівчина посміхалася, намагаючись рукою, укласти його в акуратну зачіску.

"Занесло)", - написала співачка у пості.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 200 лайків і трохи коментарів.

"До Одеси)", "Крута красуня", - написали користувачі мережі.

Примітно, що на зірку підписані 47,4 тисячі користувачів мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук позувала посеред поля жовтих кольорів.

Зірка одягла бежеву толстовку, яка ніяк не підкреслила її фігуру.

Співачка робила селфі, розпустивши коротке волосся. На руку модель одягла шкіряний браслет, а очі приховали - темні окуляри.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук несподівано постала у весільній сукні. Плечі були відкриті і можна побачити, що красуня без білизни.

Волосся у актриси було зібране назад, а на тлі можна побачити багато квітів і інші предмети інтер'єру.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук постала в білій сорочці, яку вона спустила з плечей.

Зірка ледве утримувала наряд, щоб той не зісковзнув з її оголених грудей.

На одному з фото видно, що артистка наділа сорочку задом наперед.

Нагадаємо, зірка "95 Кварталу" засвітила ідеальні форми в пікантному образі.

Як повідомляла Politeka, гаряча зірка "Квартал 95" зачарувала нескромним вирізом в чорному платті.

Також Politeka писала, що пекуча брюнетка з "Кварталу 95" посвітила шикарними принадами перед красенем.