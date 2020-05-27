Украинская певица и участница «Квартал 95» Марта Адамчук опубликовала красивое фото на берегу моря

Красотка балует поклонников яркими снимками, где показывает, как проводит время, пишет Politeka.net.

На одном из последних фото звезда "Квартал 95" предстала в зеленой кофточке с пикантными вырезами.

Примечательно, что кофта была полупрозрачной, и звезда засветила свое темное белье.

Красотка для удобства выбрала синие джинсы.

Завершили образ Адамчук различные аксессуары.

Волосы Марты развеял ветер, девушка улыбалась, пытаясь рукой, уложить их в аккуратную прическу.

"Занесло)", - написала певица в посте.

За 40 минут публикация собрала более 200 лайков и немного комментариев.

"В Одессу)", "Крутая красотка", - написали пользователи сети.

Примечательно, что на звезду подписаны 47,4 тысячи пользователей сети.

Напомним, Марта Адамчук позировала посреди поля желтых цветов.

Звезда надела бежевую толстовку, которая никак не подчеркнула ее фигуру.

Певица делала селфи, распустив короткие волосы. На руку модель надела кожаный браслет, а глаза скрыли - темные очки.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук неожиданно предстала в свадебном платье. Плечи были открытые и можно увидеть, что красотка без белья.

Волосы у актрисы были собраны назад, а на фоне можно увидеть много цветов и другие предметы интерьера.

Напомним также, что Марта Адамчук предстала в белой рубашке, которую она спустила с плеч.

Звезда едва удерживала наряд, чтобы тот не соскользнул с ее обнаженной груди.

На одном из фото видно, что артистка надела рубашку задом наперед.

Напомним, звезда "Квартала 95" засветила идеальные формы в пикантном образе.

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" очаровала нескромным вырезом в черном платье.

Также Politeka писала, что жгучая брюнетка из "Квартала 95" посветила шикарными прелестями перед красавцем.