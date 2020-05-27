Популярный рэпер Сергея ответил отреагировал на выпад бывшей жены Полины Ололо, которая обвинила его в похищении детей

Соответствующую публикацию музыкант сделал в своем личном Facebook, передает Politeka.net.

По словам Сергея Пархоменко, он уважительно относится к бывшей супруге и заявил, что воспитывает детей в уважении к родной матери.

«Она — прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери и во всем медийном поле они не смогут когда-либо прочесть никакой другой моей позиции по отношению к ней, кроме как уважительной... Ее актуальное стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец — недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительностью», - написал рэпер Серега в своем личном Facebook.

Музыкант также добавил, что никто не имеет права вмешиваться в его семейные дела и предостерег людей, которые могут сообщить в соцсетях о месторасположении его детей.

"Это наше личное дело, и мы решим это в правовом поле. Займитесь отложенным расследованием политических убийств, новыми ужасными вирусами, своими собственными детьми, наконец... Также я предостерегаю всех тех добрых пытливых самаритян, которые, указывая местоположение моих детей в социальных сетях, ошибочно полагают, что совершают благое дело...", - подытожил Сергей Пархоменко в микроблоге.

Напомним, что рэпер Серега забрал детей у бывшей жены Полины Ололо и не дает им встретиться. Полина Ололо также пригрозила Сереге судебным разбирательством и встречей с силовиками.

"История длится полгода. Но последние месяцы вообще какой-то беспредел. Отдала я их на месяц к нему на отдых, потом методом провокации он забрал их на 12 месяц. Сейчас я не имею возможности даже поговорить с ними. И, к слову, дети живут с посторонними людьми, а иногда и предоставлены сами себе", – заявляла бывшая супруга и обвиняла исполнителя в "издевательстве над детьми".

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